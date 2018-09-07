憂貿易戰升級 澳幣兌美元重貶至兩年半低點

美國總統川普最快可能於今 (7) 日宣布，對價值 2000 億美元的中國輸美商品，加徵關稅；該消息使市場憂慮情緒升溫，澳幣兌美元重貶至 2 年半低點。

繼 7 月互對價值 340 億美元商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，如期執行第 2 波攻勢，互對價值 160 億美元進口商品，加徵 25% 關稅。

川普揚言，將另對價值 2000 億美元中國進口商品，加徵 25% 關稅；徵求公眾意見期已於週四截止，外界預期，川普極可能在週五宣布最終決定。

川普日前還對媒體暗示，下一個貿易戰的目標，是日本。

市場憂心，美中貿易戰升溫，恐衝擊澳洲等出口導向經濟體。

週五澳幣兌美元跌逾 0.5%，一度貶至 2016 年 2 月 (當時觸及 0.7138 美元) 以來最低水平。

台北時間週五下午 4 點 08 分，CNBC 數據顯示，澳幣兌美元下跌 0.69%，來到 0.7151。

澳幣兌美元下跌。(圖：翻攝自 CNBC)

根據路透社報導，德國商業銀行 (Commerzbank) 外匯策略師 Ulrich Leuchtmann 表示，貿易戰引發的擔憂情緒，帶動避險貨幣走強。

Leuchtmann 預期，除非數據大幅下滑，否則市場會繼續關注貿易戰相關消息，而非週五公布的美國 8 月非農就業報告。