【IPO追蹤】信誠：美團或以招股價下限定價

香港第二隻「同股不同權」股份─美團點評(03690-HK)上周五起招股，市場消息透露，美團點評國際配售已超額認購10倍，除騰訊(00700-HK)作為基石投資者認購外，現有股東高瓴資本、老虎基金亦積極參與認購。

信誠證券有限公司聯席董事張智威表示，他曾見過美團點評的管理層，他們透露憑着公司積極發展外賣業務，商家及用家的忠誠度有所提升，因此對公司前景及盈利能力有信心。美團點評旗下業務涵蓋內地市民的日常生活，在內地外賣市場，美團外賣市佔率今年首季升至近六成，坐擁龍頭地位。美團近年業務增長迅速，旗下平台用戶、交易數目、交易筆目增長飆升，收入連續兩年保持三位數增幅，集團經營模式日漸成熟，現時擁有超過3億的用戶群，已逐步建立一個具規模的平台，對其前景樂觀。

參考小米(01810-HK)個案，小米於7月初上市，當時招股價介乎17元至22元，最終以下限定價上市，首日上市收市後宣布將納入恒生綜合指數，上市翌日亦宣布將納入富時中國50指數，受消息所帶動，小米股價上市後最高曾見22.2元，較招股價高三成，因為當一隻股份納入大型指數後，一眾被動型指數基金被迫買入股份追蹤指數，刺激股價飆升。而今次美團上市估值約3623億元(以中間價計算)，與小米現時估值(約3700億)相若，因此美團很有機會好似小米般，上市後宣布納入一些大型指數。由於近期投資氣氛一般，參考小米個案，美團有機會以中間偏下限定價，如美團上市後被納入一些大型指數，相信有助股價短線走勢。

美團點評計劃發售4.8億股，集資最多345億元，以每手100股計，入場費約7272元。

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