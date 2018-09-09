指標乙廈價格按月急升 中環平均呎價 2.25萬創歷史新高

正當甲廈價格繼續調整之際，乙廈價格出現「追落後」之勢。根據美聯工商舖資料研究部最新發表的《商廈快訊》報告指出，受惠多區錄得新高成交，8月份指標乙廈價格按月大升3.8%，創超過7年來最大的單月升幅，當中尤以上環及中環的升幅較為顯著。其中，中環乙廈平均呎價達2.25萬元，創歷史新高。

上月乙廈租售價俱升，當中指標乙廈價格按月錄得3.8%升幅，乃自2011年2月份以後，即超過7年來最大單月升幅。報告指出，上環及中環的升幅最為明顯，單月各錄6.5%及7.0%進帳，乃推高整體乙廈價格上漲的主因，總計今年以來，中環乙廈累升23.2%，最新平均呎價為2.25萬元，上環更累升29.5%，平均呎價約1.72萬。

回報率2.6% 貼近甲廈水平

租金方面，指標乙廈租金按月升0.9%，但由於升幅不如售價走勢，因此，整體乙廈租金回報率最新跌至2.6%，貼近甲廈的水平，當中，灣仔的乙廈回報率更跌至2.2%。

50大甲廈呎價萬元以下放盤近絕跡

雖然，甲廈價格連續2個月處於調整期，但業主叫價仍然進取。至上月底為止，50大指標甲廈的入場呎價，有49座已經悉數突破每呎1萬元的大關，唯一不足1萬元呎價入場的大廈，為九龍灣企業廣場1期，至上月底為止，入場放盤每價每呎約7,800元起。

商廈前景長遠仍看俏

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，甲廈價格經過連續2年升幅後，近月開始出現調整的跡象，相反，資金開始流入乙廈市場「追落後」，令最近2個月乙廈升幅十分凌厲。至於中環及上環的升幅較顯著，因為上述兩區的甲、乙廈價格差距較大，故吸引投資者到上述區域尋寶。

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