香港置業：8月二手住宅註冊量額齊創11個月新低

香港置業行政總裁李志成表示，在中美貿易戰及新房策影響下，樓市觀望氣氛濃厚，二手市場亦冷清。據土地註冊處資料顯示，8月二手住宅註冊量錄得3,437宗，比7月的4,486宗下跌約23.4%；而涉及的註冊金額錄得約270.1億元，較7月的372.3億元下跌約27.5%。而8月份註冊量及額，分別比起今年五月份高位減少約30.9%及31.4%。兩者除為今年新低外，亦創11個月低位。

高價物業交投跌幅最大

8月二手住宅註冊與7月按金額相比，價值1,000萬元以上之物業交投減幅最大，註冊量及金額分別減少約35.9%及35.2%； 其次為價值500萬以上至1,000萬元之物業，註冊量及金額分別縮減約22.0%及22.1%；跌幅最少為價值500萬元或以下之物業，但註冊量及金額跌幅亦都有約18.1%及20.1%。

以地區比較，九龍區註冊量按月跌幅最大，由7月份錄得的1,258宗跌至8月份的928宗，跌幅達約26.2%；其次為新界區，由7月份錄得的2,227宗跌至8月份的1,701宗，跌幅有約23.6%；跌幅最少為香港區，由7月份錄得的1,001宗跌至8月份的808宗，跌幅有約19.3%。

此外，8月註冊量最多的屋苑為嘉湖山莊，錄得34宗註冊，比7月的45宗下跌約24.4%；其次為沙田第一城，錄得28宗註冊，比7月的37宗減少約24.3%；而愉景灣則錄得27宗註冊，排名第三，比7月的49宗下跌約44.9%。

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