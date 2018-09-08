【IPO追蹤】騰訊音樂將赴美上市估值2000億元

9月7日，騰訊音樂如約在美國公開申報，募集20億美元，上市估值290億-310 億美元(約合人民幣2000億元)，預計於10月18日正式上市。

兩個月前，騰訊控股在港交所公告，董事會宣佈，向港交所提交建議，擬分拆在線音樂業務———騰訊音樂集團在美國獨立上市。

消息稱，騰訊音樂受到了國際投資者的熱捧，本次IPO的主要參與者將為國際大長線基金，其逾300億美元的估值已經超過網易。值得一提的是，在今年3月的一次股權轉讓中，騰訊音樂估值還只有230億美元。

2018年淨利潤預計36.5億元騰訊音樂如何支撐起300億美元的估值?

中國移動音樂市場在經過廝殺整合後，已經進入相對平衡局勢，騰訊音樂則是其中的佼佼者，在市場份額、用戶數據和版權方面擁有相對優勢。

2016年7月，騰訊與中國音樂集團合併數字音樂業務，騰訊音樂娛樂集團成立。騰訊音樂整合了QQ音樂、酷狗音樂和酷我音樂三大在線音樂APP，隨後又以音樂為中心，打造了直播、MV和在線K歌等產品矩陣。

其中QQ音樂與酷狗音樂的活躍用戶數，一直穩居內地音樂APP第一、第二的位置。根據2017年12月的數據顯示，騰訊音樂提供超過1700萬首歌曲，月活躍用戶超過7億人，而付費用戶亦高達1.2億人。

證券時報記者邢雲

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