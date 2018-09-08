海關總署：前8個月我國外貿進出口增長9.1%

據海關統計，今年前8個月，我國貨物貿易進出口總值19.43萬億元人民幣，比去年同期(下同)增長9.1%。其中，出口10.34萬億元，增長5.4%；進口9.09萬億元，增長13.7%；貿易順差1.25萬億元，收窄31.3%。

8月份，我國進出口總值2.71萬億元，增長12.7%。其中，出口1.44萬億元，增長7.9%；進口1.27萬億元，增長18.8%；貿易順差1797.5億元，收窄34.2%。

一般貿易快速增長且比重提升。前8個月，我國一般貿易進出口11.43萬億元，增長13.1%，佔我外貿總值的58.8%，比去年同期提升2.1個百分點。其中，出口5.9萬億元，增長10.1%；進口5.53萬億元，增長16.5%；貿易順差3672.7億元，收窄39.7%。同期，加工貿易進出口5.19萬億元，增長2.3%，佔26.7%，下滑1.8個百分點。其中，出口3.24萬億元，增長0.2%；進口1.95萬億元，增長6.1%；貿易順差1.29萬億元，收窄7.6%。此外，我國以保稅物流方式進出口2.11萬億元，增長15.7%，佔我外貿總值的10.8%。其中，出口6816.9億元，增長16%；進口1.42萬億元，增長15.6%。

對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口均增長，對“一帶一路”沿線國家進出口增速高於整體。前8個月，中歐貿易總值2.87萬億元，增長6.2%，佔我外貿總值的14.8%。其中，我對歐盟出口1.7萬億元，增長4.4%；自歐盟進口1.17萬億元，增長8.9%；對歐貿易順差5406億元，收窄4.1%。中美貿易總值為2.67萬億元，增長5.9%，佔我外貿總值的13.7%。其中，我對美國出口1.96萬億元，增長6.5%；自美國進口7141.3億元，增長4.4%；對美貿易順差1.24萬億元，擴大7.7%。

前8個月，我與東盟貿易總值為2.45萬億元，增長11.8%，佔我外貿總值的12.6%。其中，我對東盟出口1.33萬億元，增長10.6%；自東盟進口1.12萬億元，增長13.3%；對東盟貿易順差2014.4億元，收窄2.4%。中日貿易總值為1.38萬億元，增長4.5%，佔我外貿總值的7.1%。其中，對日本出口6088.1億元，增長1.4%；自日本進口7700.7億元，增長7.1%；對日貿易逆差1612.6億元，擴大36%。同期，我國對“一帶一路”沿線國家合計進出口5.31萬億元，增長12%，高出全國整體增速2.9個百分點，佔我外貿總值的27.3%，比重提升0.7個百分點。

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