香港證監會：不久將來會為港股通引入投資者識別碼制度

香港證監會副行政總裁及中介機構部執行董事梁鳳儀周五稱，不久將來會為港股通引入投資者識別碼制度(實名制)，以達至更有效打擊市場操控等違法行為。

香港證監會此前公布，將自9月17日起為滬港通和深港通(北向交易)實施實名制，至於港股通的實施安排則會在切實可行的範圍內盡快落實。

梁鳳儀在香港中企協會活動上談及加強與內地合作時指出，“香港證監會和中國證監會的合作是全面的，涵蓋的範圍包括市場信息交換。雙方達成共識，為滬港通和深港通實施投資者識別碼制度。不久將來，也會為港股通引入類似制度，讓雙方的監管當局能更有效打擊市場操控等違法行為。”

她並稱，香港證監會跟銀保監及中證監有定期接觸，就中資背景持牌公司的經營、合規情況，交換意見。

梁鳳儀說，過去10年，內地與香港金融市場有矚目的變化，令香港與內地金融安全息息相關。隨著滬港通、深港通及債券通相繼開通，內地與香港金融市場日漸融合，北上的外資投資資金占內地交易所股票成交量2.3%，南下投資者每天的股票成交量占港交所總成交量6.4%。

根據證監會的數據，2018年上半年新增133家持牌機構當中，接近一半為中資背景公司，內地已經超越美國成為本地公司以外的持牌機構的第一大股東。

而內地券商以其龐大內地網絡，其股票每日成交量占總成交20%，保證金融資貸款佔55%。首20家最大保證金融資貸款券商，中資佔了12家；IPO保薦人生意中資背景公司佔了60%。

即將實施的北向交易投資者識別碼模式規定，提供北向交易服務的交易所參與者須按標準格式為每名北向交易客戶編派一個券商客戶編碼（BCAN），並向港交所(00388-HK)提供客戶識別信息(CID)，港交所會將有關信息交予內地交易所。券商客戶編碼及客戶識別信息是北向交易投資者識別碼模式的兩大組成部分，僅供監管機構監察市場之用。

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