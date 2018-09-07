友達連續13年募集老實聰明獎學金1.2億 嘉惠弱勢學童

友達 (2409-TW)「老實聰明獎學金」今年進入第 13 年，以「夢想續航力．有我最給力」為主題，號召同仁將愛心化為實際力量，協助弱勢學童，共獲得 1900 位同仁響應，捐款金額近 680 萬元，13 年來共累計 1.2 億元獎學金。

友達表示，「老實聰明獎學金」為員工自 2006 年發起的 1 日薪資捐款公益活動，目的在鼓勵有心向學卻無力負擔學費的小朋友，幫助他們完成學業，友達永續長古秀華表示，對弱勢學童的關懷不遺餘力，過去 12 年所捐助的獎學金已累計幫助逾 3 萬名小朋友。

自 2016 年開始，獎學金不僅提供學童經濟層面的支持，更發揮光電專業，攜手國立自然科學博物館及遠哲科學教育基金會，為獲得獎學金的國中學生打造一日營隊『達達魔法科學營』，幫助缺乏資源而難以參加校外教學的小朋友們開拓視野，更直接嘉惠於探索志向中的國中學生。

友達指出，兩年前運用部份獎學金推廣科普教育，已開始呈現具體成效；根據第三方機構 KPMG 的量化分析，友達投入達達魔法科學營的每 1 元老實聰明獎學金，可創造出 9.12 元的社會價值。

友達指出，不僅以年度舉辦的「老實聰明獎學金」及「達達魔法科學營」關懷社會並推動科普教育，平日更以實際行動持續關懷弱勢孩童，包含組成公益社團，定期前往鄰近的社福機構提供課業輔導服務，每年寒冬更推動「耶誕圓夢計畫」，十多年來圓夢足跡遍及桃園、新竹、苗栗、台中及台東等地。