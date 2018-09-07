日本強颱、強震台灣滯留旅客 電信業者送1天免費漫遊上網

日本近日來接連遭受強颱及地震，造成台灣旅客滯留日本未歸，電信業者今 (7) 日宣布，提供滯留日本用戶 1 天免費漫遊上網吃到飽，方便用戶報平安，查詢交通、住宿、餐廳營業時間等對外聯繫，包括遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW)、亞太電 (3682-TW) 及台灣之星都提供關懷服務。

台灣大指出，日本近日遭受颱風與地震災害，針對原訂 9/7 日前從日本返台但至今仍滯留在日本的漫遊用戶，發送關懷簡訊，提供「漫遊上網吃到飽日租型 399」一日免費，只要在台灣時間 9/7~9/8 23:59:59 期間申辦及開通成功，就可享有免費 24 小時漫遊上網服務，例如 9/8 14:30 開通，可免費使用漫遊上網吃到飽服務至 9/9 14:30。

台灣大表示，用戶可立即與台灣親友報平安，另外查詢交通、住宿、餐廳營業時間等對外聯繫，同時提供多元申辦方式，用戶可簡訊回傳，或至官網、手機下載台灣大客服 APP，或透過免費客服專線洽詢都可辦理。

台灣之星指出，已針對目前仍在日本的用戶發送關懷簡訊，針對原訂 9/7 前從日本返台但至今仍滯留日本的國際漫遊日租用戶，提供「4G 國際漫遊日租上網吃到飽 388」一日免費，只要在台灣時間 9/7~9/8 23:59:59 期間申辦且開通成功，可享免費 24 小時漫遊上網服務。

亞太電宣布，提供日本漫遊上網服務至 9/8 23:59:59 完全免費的優惠，將發送關懷簡訊，提醒只要申請日本漫遊上網服務並開通，可享有 9/8 23:59:59 的免費上網服務。例如客戶在日本在 9/7 晚上 10 點申請日本漫遊上網，則可免費使用上網吃到飽服務至 9/8 23:59:59。

除了國際漫遊之外，亞太電提供用戶 Wi-Fi 通話服務，只是使用支援 Wi-Fi 通話手機，在日本地區連上當地 Wi-Fi，就可撥打電話向台灣親友報平安，且適用國內語音通話費用。

遠傳表示，在今日上午 7 點 (日本時間 8 點)，已針對目前尚在日本的用戶發送關懷簡訊，提醒用戶可利用免費漫遊上網服務對外聯繫。客戶關懷專案提供日本漫遊上網免費服務時段為台灣時區 2018 年 9 月 7 日 (00:00:00~23:59:59)，如果是 9/7(含) 後才到日本的用戶並不會享有免費漫遊上網服務。

中華電 (2412-TW) 也在晚間宣布，提供滯留日本客戶，免費 2 日漫遊上網服務，兩大電信商 DOCOMO 或 SoftBank 網路都適用。