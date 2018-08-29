遠傳攜手龍泉科技搶攻智慧水商機

遠傳電信 (4904) 與飲水機領導品牌龍泉科技合作，利用 NB-IoT 技術，打造客製化「智慧飲水機雲端管理平台」，管理者可以輕鬆掌握海內外即時狀況，包含水溫、水質、用水量等資訊，提升飲用水品質；另外更有自動告警機制，讓維修人員能快速掌握異常狀況、迅速排除問題，預估整體運營維護成本能大幅降低 40%。遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳於 2017 年底即啟動國內首座『物聯網生態圈』、並率先完成網路全台涵蓋，積極帶動台灣 5G 及 NB-IoT 產業發展。NB-IoT 應用領域不僅橫跨智慧城市、智慧環境監測、智慧節能、智慧醫療、智慧工廠，在民生領域同樣有龐大的市場，尤其食安議題受到全民重視，遠傳積極運用卓越技術與穩定廣佈 NB-IoT 網路，創造更美好的智慧生活，推動國內物聯網產業升級、邁向國際。



遠傳專案團隊打造的「NB-IoT 智慧飲水機雲端管理平台」，透過安裝於飲水機的感應儀器，偵測每一台飲水機的用電量、用水量、溫度與水質，進行遠端監測管理。智慧飲水機的監測系統能結合損壞故障告警、耗材壽命到期提醒機制，透過 NB-IoT 雲端管理平台，第一時間掌握設備資訊。無論設備故障、需要更換濾心，管理平台會清楚顯示資訊，有助於維修人員快速確認機台位置、精準判斷問題、縮短備料與安排人力時間，不僅提升智慧飲水機的管理效能，更提高使用者的滿意度。



遠傳自 2017 年 11 月「物聯網生態圈」正式商轉以來，NB-IoT 服務已廣獲業界採用，應用領域涵蓋車聯網、智慧停車、智慧路燈、空氣品質監測、水文監測、商用冰櫃監控等。此外，遠傳積極推廣跨國物聯網服務，提供客戶完整的 NB-IoT 全球佈局解決方案，協助國內業者行銷全球。