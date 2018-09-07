味全持續提升競爭力並縮減在台虧損 蘇守斌：春天不遠了

味全 (1201-TW) 於 2000 年進入中國大陸市場，建構冷藏飲品產銷鏈，明年將有新生產線開出，味全執行長蘇守斌今 (7) 日在法說會中指出，該公司持續縮減在台的虧損並降低負債比，味全的春天不遠了。

味全目前在中國大陸市場最大的生產基地在浙江的杭州，目前已擁有 22 餘生產線，河北廊坊目前設有 2 餘生產線，將於 9 月底量產的廣州廠在先期設立 1 餘生產線，明年量產的蘇州廠將設立 7 餘生產線；蘇守斌今天並透露，明年廊坊廠並將再增設 7 條生產線。而生產的飲料產品項目並已由果汁進一步擴大的鮮乳等飲品。

同時，味全今年敲定由該公司大陸廠為星巴克代工生產冷藏咖啡產品，在問市 2 個半月以來，已銷售 200 萬瓶，蘇守斌也指出，味全也持續以既有籌資源與國際大廠接洽中以爭取更大等市場商機。

至於味全在台灣市場部分，味全本業的虧損已在縮減中，目前在消費市場鮮乳市占率為 22.9%，蘇守斌指出，過去呈現供不應求的台灣鮮乳產品市場遭受到進口「冰磚乳」產品的來襲，未來可能出現供過於求的現象，味全目前也思考更新鮮乳生產設備，以提供更多元化的產品以進一步強化本身產品在市場競爭力。

目前味全在台灣除本身鮮乳產品的市場占有 22.9% 之外，優酪乳市占率為 11.3%，冷藏咖啡市占率為 39.1%，冷藏純果汁市占率為 33%。

就上半年財報來看，味全上半年營收 88.29 億元，毛利率 30.19%，年增 1.93 個個百分點，稅後稅後為 6216 萬元，每股純益為 0.12 元，負債比為 76.8，預計在 7 月 2 日已出售持有三重廠土地的頂率公司之後，並償還借款之後，預計負債比將可降低到 70% 的水準。

味全在今年上半年營收 88.29 億元中，台灣食品事業占 43%，大陸事業占 55%。