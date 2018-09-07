元太攜手富士通半導體以UHF技術打造電子紙物流標籤 導入連鎖商店

元太 (8069) 於今 (7) 日宣布與富士通半導體公司 (Fujitsu Semiconductor Limited) 合作打造無電池的電子紙標籤參考設計，採用元太低電壓電子紙模組，以及富士通半導體所採用鐵電隨機存取記憶體 (FRAM) 的 UHF RFID LSI 產品，共同打造無電池電子紙標籤應用，該解決方案可應用於物流標籤、電子紙識別證、身分證，或是電子貨架標籤。無電池標籤應用生態圈夥伴包括元太、富士通半導體及日本凸版印刷(Toppan Printing)，此項電子標籤解決方案可在長達 20 公分的距離傳輸資料，實現即時更新標籤顯示資訊，且不受資料儲存限制。



元太表示，此次推出的電子紙物流標籤結合無電池與能源採集 (energy harvesting) 等兩項節能技術趨勢，有助於物流產業優化管理，日本連鎖便利商店已了解到電子紙顯示器價值，預計將於日本境內導入電子紙物流標籤解決方案，取代傳統的紙質標籤。



富士通半導體指出，無電池的電子紙解決方案無需額外維護，即可展現效能，運用 FRAM 可實現低功耗、高速寫入、以及非揮發性 (non-volatile) 系統，讓電子紙物流標籤不受資料存取限制，隨時更新資訊，在新市場驅動創新應用。



凸版印刷說，電子紙技術與 UHF 頻段的結合為全球首創，且在物流產業的應用中極具前景，此項技術進入商用初期，所開發製造無電池的電子紙標籤初期目標以日本連鎖便利商店為主，並延伸至一般物流與製造業領域客戶。

