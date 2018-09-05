下半年旺季電子書、ESL可望同步成長 元太除息首日表現穩

元太 (8069-TW) 除主力電子書閱讀器外，近年跨足新零售領域，電子貨架標籤 (Electronic Shelf Label，ESL) 持續成長中，成重要動能之一，下半年進入旺季，包括電子閱讀器、電子筆記本、ESL 等產品持續成長，法人看好下半年營運高峰將落在第 3 季，調高今年獲利預估，每股純益 2.42 元，今 (5) 日除息表現穩健。

元太每股配發 1.64 元現金股利，除息參考價 34.36 元，今日早盤以 34.2 元開低，一度下滑至 33.8 元，之後緩步翻紅拉升至 34.8 元，除息表現平穩。

元太認為，電子紙是物聯網最佳人機介面，看好電子貨架標籤為重要成長動能，因應新零售布局的業務需求，今年資本支出將比去年 (4.4 億元) 高，主要投資模組端及前端電子紙材料的擴產，今年將增加三色電子紙產能。

下半年進入傳統旺季，法人預估，元太第 3 季營收季增 35.27%，電子標籤仍是出貨成長動能最穩定的產品線，除了歐洲市場客戶數量持續增加，中國市場發展可期，預估今年電子標籤營收可望增至 41 億元，年增 34.18%；另外下半年包括電子數位看板、及專案試點的智慧交通、智慧醫療等新領域也都是法人看好的成長線。

法人認為，元太下半年旺季可期，加上權利金挹注，調高對元太今年獲利預估，預估毛利率 40.73%，每股純益 2.42 元，維持買進評等，目標價 51.4 元。



