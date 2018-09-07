文╱蕭歆諺

理想中的咖啡館是什麼樣子呢？你的心裡可能有些口袋名單，腦海開始浮現畫面：木製桌椅、昏黃燈光、淡雅咖啡香和輕柔爵士樂。

咖啡館像是第二個家，甚至是第二個辦公室。在多元社會，咖啡館已不再只是單純提供飲品，更是飽含多種可能的場域。

隨台灣進入高齡化社會，咖啡館也可以跟照顧老人連在一起。

一杯咖啡 讓照顧者與社群連結

今年 4 月，台灣 65 歲以上的人口破 14％，正式步入「高齡社會」，長期照顧議題也快速發酵。

照顧老年父母是子女的責任，卻也無形「綁架」了不少照顧者。勞動部估計，國內每年約有 13.3 萬人因照顧而離職；有 17.8 萬人因照顧減少工時、請假或調整職務。

這時，照顧咖啡館崛起了，成為照顧者與長照資源之間的橋樑，讓照顧者可以在咖啡館，得到資訊與協助，不致因資訊不足、不會照顧而驚慌失措。

從此，台灣的咖啡館又多了一種風情。在這裡，一杯咖啡可以緩和許多照顧者的心。

2016 年中華民國家庭照顧者關懷總會與全台八間獨立咖啡館合作，推出「喘息咖啡」，申請通過的照顧者，可來咖啡館享用一年十杯的免費咖啡。這小小的心意，就是希望照顧者能走出家門、轉換心境，甚至形成支持團體。

「一對一的照顧者，幾乎不跟外面的人接觸，」家總祕書長陳景寧說，十杯咖啡金額不多，無非想傳達對照顧者的支持，他們並不孤單。除了喘息咖啡，去年家總也和台北的極簡咖啡館合作，推出照顧者職涯實習計畫，幫助現役或畢業的照顧者，重返職場。

8 月間，台北市社會局將委由家總在南京東路三段的復華日照中心一樓，開設咖啡館，這裡不只有咖啡，還會開設相關長照課程，邀請經驗豐富的「長照教練」分享照顧心得與技巧。

照顧咖啡館進駐日照中心的模式，已在各縣市普及。7 月中，新北市社會局優先選在泰山日照中心布置「照顧者暖心咖啡站」，失能失智者白天在日照中心接受照顧，家庭照顧者也可到咖啡站享受咖啡香，並學習照顧技巧。

媒合服務 + 課程 一站取得長照資源

已運作一年多的台中「有本生活坊」咖啡館，更已做到一站式連結長照服務，能量強大。

在有本生活坊，能幹的年輕照服員本身就是店員，她們會煮咖啡、做家事、媒合外籍看護、購買輔具等，舉凡照顧者需要的長照服務，都可在此一站取得。

打造有本生活坊的推手、靜宜大學社工系教授紀金山表示，這是一座生活實驗室，用時尚且親切的咖啡館作為媒介，讓更多人走進來了解長照，使用長照資源。

他笑說，民眾對服務不滿意，還可以客訴，因為「店一直都在，跑得了和尚，跑不了廟。」

今年 5 月，雲林縣老人福利保護協會也與斗六餐飲業者「綠柚子養生坊」跨界合作，成立「綠柚子照顧咖啡館」不定期舉辦照顧講座與諮詢。

雲林縣老人福利保護協會理事長林金立說，綠柚子以斗六知名水果柚子為概念，一瓣一瓣飽滿的果肉，就像照顧咖啡館要提供給民眾一層又一層的服務，希望陪伴更多照顧者走過這段人生路。

目前全台有多少家照顧咖啡館，並沒有精確統計，但有本生活坊已開放加盟，希望兩年內在全台增至 200 家。

本期〈好享生活〉走訪兩間服務型態各異的照顧咖啡館，帶您認識他們的故事，從咖啡香裡，找到讓我們安心變老的新可能。民眾若有機會親臨，也可感受一下照顧者的用心，並不吝給予這些店家和服務店員一個愛心的讚！

來源：《遠見雜誌》 2018 年 9 月

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