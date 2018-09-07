張安平注入環保新美學

文╱林珮萱

原本已經從水泥業裸退的張安平，因為辜成允的意外離世，一肩扛起台泥董座職務。在他掌舵台泥的近 600 個日子裡，不僅營運繳出亮眼的成績單，老企業更展現新氣象，張安平到底做了哪些不一樣的事？

「我本來都退休了！」出身水泥世家、嘉新水泥創辦人張敏鈺么子張安平所言不假。

現年 67 歲的他，五年前將嘉新水泥董事長交棒給侄子張剛綸後，連嘉新董事都不做，還把股票都捐給基金會，正式從嘉新水泥「裸退」。

在前台泥董事長辜成允意外過世前，他也跟辜成允說好，擔任最後一屆台泥董事。豈料 2017 年 1 月，辜成允在晶華酒店階梯意外跌倒過世，讓張安平再度回到水泥業，掌舵台泥。

坐在台泥大樓辦公室內，接掌台泥董座快 20 個月後，張安平首度接受媒體專訪，「還好對水泥，我還沒忘掉太多，」眼前的他看似輕描淡寫地說。

其實近 600 天來，他的日子一點也不輕鬆。

談掌舵台泥〉主動請纓 扛起家族事業

去年 1 月 23 日清晨，辜成允驟逝，當天下午 3 時，台泥宣布由張安平接任台泥、中橡、信昌化公司董事長。「接董事長是我主動提的，」原本以為張安平是臨危受命，其實是他主動扛起。

2001 年辜振甫長子辜啟允因病過世後，一生深具家國使命感的辜振甫，認定台泥有更大社會責任，有次在書房裡親口請託女婿張安平，若台泥遇難關，他一定要幫忙。張安平一口答應。

辜成允意外昏迷，不到 24 小時離世，眾人措手不及，張安平此時主動表態，願意接下董事長，希望趕緊讓局勢穩定，就是為了守住跟老丈人的承諾。

「台泥對我就是個承諾。這是我對丈人的責任，還有對自己內心的責任，」張安平語氣柔和，眼神宛若思緒萬千。

過去幾年來，他親眼看著父親、岳父、啟允、成允等至親嚥下最後一口氣，「我還要去爭什麼呢？名跟利有什麼好爭的？」張安平淡然地說。

縱然張安平對水泥業不陌生，但接下責任後，他才知道這擔子實在太重了，「台泥整個集團真的超出我能力範圍！」

攤開組織圖，涵蓋水泥、化學、橡膠、運通、航運、環保、再生資源、綠能、工程、資訊、科技等，共有 16 家公司。行業別差距非常大，要一下補足這麼多功課，相當吃力。

過去辜成允每月安排一天開集團會議，一家公司一小時，一開超過十小時。張安平每一場都要專心聽，聽完還要講話，下一場又換一家公司與產業。每次開完集團會議，回到家就累癱了。

家庭永遠是他的重要依靠，與丈人辜振甫一家人的合影，流露出張安平心之所繫。

談領軍成效〉業績亮眼 注入美學思惟

他不禁好奇，「真不知道成允怎麼有那麼大的本事，真不知道他怎麼開的。」七、八個月後，張安平把集團會議拆成兩天開，否則真的受不了。

剛接下董事長時，張安平花了 40 多天，每天 10 多個鐘頭，在辦公室內看報表、讀資料，希望快速將台泥過去幾年發展軌跡摸熟。到了 4 月，他便開始馬不停蹄，勤跑台灣各廠、大陸 10 多個省、20 多處據點一一看廠。

這麼辛苦，總算有代價。台泥集團 2017 年合併營收和淨利均較 2016 年成長；2018 年第 1 季合併營收較 2017 年同期成長 14％、淨利年增 254％。

不只表面風光，張安平領軍之下的台泥集團，也有了全新面貌。比方說，煥然一新的企業識別。中山北路的台泥大樓外面，高掛起紅色底的新 Logo 與願景。

過去台泥使用強調品質的「品」字符號，已重新設計為「莫比烏斯圈」和「數學的無限符號」意涵，兩者結合，象徵「循環永續」的新意象。

「拿支筆不管沿著哪一面畫，沒有內外、也是無限，」張安平隨手拿起一張紙，現場折起一個莫比烏斯圈。

台灣水泥公司 TCC（Taiwan Cement Corporation）三個字，他也重新詮釋，多了全面氣候承諾（Total Climate Commitment）、全面關懷承諾（Total Care Commitment）的意涵。

新願景則用古希臘文「Eudaimonia」表示，意思是人類最高層次的幸福。

台泥大樓一樓大廳，也加入巧思。經營觀光集團多年，張安平把飯店的美學帶進原本空蕩的空間。大廳過去什麼都沒有，現在多了兩處宛如飯店接待處的休息區，沙發、書籍、書櫃等一應俱全，一台電視播放著台泥歷史影像，還能看到辜振甫的談話身影。冰冷空間頓時增添溫度。

大廳正中央也擺放了一件金屬藝術品，可讓人自由轉動，但不管怎麼轉，最終都會回歸到平衡狀態，饒富意境。

嶄新企業識別與願景，聳立於台泥大樓一樓牆柱，向往來人群宣示台泥新未來。

談環保決心〉面對原罪 推動零廢棄物

隨著全球氣候變遷議題嚴峻，希望降低二氧化碳排放，以減緩氣溫上升，張安平不僅選擇正面面對水泥業背負的原罪，還提出新的願景。

2017 年股東會，他首度以台泥董事長身分主持，感性朗讀 2000 字的演講稿，侃侃而談台泥未來將是一個全神貫注，處理人類文明與大自然之間複雜關係的綠色環境工程公司。

今年股東會，一開場便播放全新台泥企業影片。20 分鐘內容，拍得唯美，自然、人文精神兼具，處處充滿張安平的思惟。

影片以 1968 年 12 月 24 日平安夜時，阿波羅 8 號繞行月球軌道時所拍攝的地球畫面為開端，談到文明發展、萬神廟、胡佛水壩等重要建物，闡述人類發展歷史始終與水泥息息相關。以此彰顯水泥是文明的黏著劑。

影片也強調，自然界是沒有廢棄物的。因此水泥產業未來朝向零廢棄物，是再自然不過的事。

張安平立下未來方向：台泥要主動保護環境、解決問題。鎖定循環經濟和全球化兩大方向發展，更延伸出三大軸線，包含水泥窯偕同廢棄物處理、攜手工研院研發碳捕捉與再利用技術，打造新能源產業。

擬定戰略外，過去一年半來，張安平也努力於人事布局。

過去台泥集團許多公司，不少董事長兼任總經理。但張安平打破這個慣例。

2017 年 5 月，台泥宣布延攬滙豐（台灣）商業銀行總經理暨滙豐銀行台灣區總裁李鐘培擔任台泥總經理，引起一陣驚呼，認為李鐘培來自外資金融圈，無傳產背景、根本不懂水泥。

這不禁令人想起，張安平在 2012 年找來毫無飯店業經驗的盛治仁進入雲朗觀光集團擔任總經理。當時外界霧裡看花。連盛治仁自己都說「很意外」。

張安平用人作風看似大膽。但回頭看，才見得深謀遠慮。

熟悉雲朗的業內人士分析，本來張安平對盛治仁的角色設定就不在管理餐飲和控房。看上的是盛治仁對外溝通、口才與執行力，對於雲朗在品牌論述以及對海外擴張，能發揮關鍵功能。

如今延攬李鐘培，關鍵因素又是什麼？答案是看重他的財務規畫與國際化能力。

張安平上任後，決定再次推動台泥集團在香港的上市公司「台泥國際」的私有化（下市）。

其實台泥在 2013 年、2016 年先後兩次嘗試，未能成功。張安平一上台就做此決策，初期內部同仁也有遲疑。但張安平覺得可以找出可行之路，最後團隊們從 30、40 年前的私有化案例中，找到可行的協議方式，成功達標。

台泥企業團法務長、副總經理蔡立文分析，這是讓水泥本業財務，建立扎實結構的一步，能讓台泥股東可 100％認列大陸地區水泥業務獲利成果。

7 月 31 日，台泥又進一步完成發行 5.49 億美元的海外存託憑證（GDR），預計可以募得 168 億台幣。未來計畫發行的，還包含海外可轉換公司債（ECB）和特別股。

「我的財務計畫和投資計劃要平行，否則很危險，我不能讓公司暴露風險，」張安平解釋，台泥不會原地踏步，有很多投資項目在準備，勢必要做募資。像是對綠能的投資、將營運觸角延伸到大中華區以外、水泥協同處理廢棄物等，都需要資金。

談集團傳承〉人事改革 督軍碳捕捉技術

除了台泥總經理外，張安平過去一年半來更大規模任命 10、20 位總經理。

台泥業務部資深副總經理黃健強說，許多是補實原來兼任的主管職，多數由內部員工真除。

以和平港公司為例，先前董事長是張安平，黃健強任總經理。近期張安平卸下董座，由黃健強升任董事長，再拔擢內部同仁升任總經理。

黃健強分析，此舉讓職位更名副其實、權責分明，好處至少有三點，激勵員工、發掘人才以及世代傳承。落實分層負責和充分授權。但他強調，這不代表辜成允時代的作法錯誤。因為過去台泥處於快速擴張期，層層控管有其必要性，不過現在基礎穩定了，是時候該調整管理方式。

黃健強比較，辜成允時代開疆闢土，大陸市場產能從零衝到 6500 萬噸，講求集中管控，主管兼任普遍，連黃健強都身兼四、五家公司的董事長或總經理。

如今，重點將是在傳承。45 年的老台泥人黃健強觀察，張安平並未改變辜成允的經營路線，而是深化、擴張。像是處理廢棄物的環保事業，辜成允早已推動。

尤其辜成允生前親自督軍、布局超過十年的碳捕捉技術，被張安平視為是台泥的最後一哩路。

他可以花一整個下午和合作單位工研院開會，討論碳捕捉的技術研發，允諾經費上全力支持，但希望提高捕捉績效。張安平跟對方強調，「不要以為我在做表面工夫」，並與對方排出十年發展表，展現非做不可決心。

談接班布局〉培育人才 教育腦與教育心

傳承，正是人事布局的重點。2018 年 6 月，張安平已將中橡與信昌化兩家董事長之位，交棒給辜啟允之子辜公怡。充滿了長輩對晚輩的提攜之情。讓接棒者學習做決定、學習宏觀，這點嘉新水泥董事長張剛綸感受很深。

2011 年，嘉新水泥董事長張永平爆發內線交易被起訴，張安平臨危受命回去擔任董事長，回到嘉新第一天就告訴張永平的兒子張剛綸，「你一定要接上來，我不會在這邊很久，」當時張安平允諾幫忙做一屆董事長，張剛綸還以為是指三年後改選時再當一屆，沒想到不到三年、2013 年張安平就將董事長交棒給張剛綸，自己退居副董事長。

「很難有長輩當晚輩的副董事長，但他是為了支持我，」張剛綸說，張安平最常掛在嘴邊的是，「不要告訴我你的決定，要告訴我你為什麼做這個決定。」

引導式帶人〉以經典、時事做為管理參考

跟著張安平工作六年的雲朗觀光集團總經理盛治仁觀察，面對任何難題，張安平總是能找出跟別人不一樣的解決方法。

盛治仁曾好奇問張安平是怎麼辦到的？得到的答案是閱讀經典，從日常累積下來、大量閱讀數百年前的古典書籍中，得到啟發，作為行為處事的參考。

盛治仁回憶，剛到雲朗時，他很驚訝，高階主管月會不是在檢討業績，而是看哈佛大學哲學系教授桑德爾（Michael J. Sandel）談正義論的影片。每次月會前一小時，都由張安平親自分享他近日讀書、旅行、看國際新聞的領悟與所見所聞，大概最後 1/3 的時間才看報表。

張安平帶人是引導式的學習，常會透過會議跟同仁分享他的所見所聞，更像是位歷史學家、哲學家與思想家。

幾年前，花蓮翰品酒店計畫將三樓的十多間客房打掉一半，改造為「歡樂森林」，以不插電為概念，球池溜滑梯、家家酒、積木、繪本閱讀、手繪室等，讓孩子能在沒有電子遊樂器材的空間內玩樂。

該館總經理思考後，為凸顯花蓮翰品的親子飯店主軸，有意向張安平爭取將三樓全部客房都打掉。為了說服張安平，事前準備一堆報表，仔細精算若減少這些房間數，每年將損失多少業績。沒想到張安平只問他一句：多出來的空間打算做些什麼？對於要花多少錢施工、業績會有什麼影響，一個字也沒問，不到十分鐘就同意該館總經理的提案。

張安平曾跟同仁分享，經營企業 40 多年來，永遠是「神仙老虎狗」，經營者的任務就是盡力維持當神仙久一點，萬一做不到、至少當老虎，避免變成狗。但會不會有一天變成狗？一定會，但要努力讓當狗的日子短一點。

懂得心態調適的他說，萬一變成狗，也不用哀怨、抱怨運氣不好，至少「不要死掉就好，」他總是警惕同仁，不要以為現在是最好的時候，好的管理者就是為轉換做好準備。

對於外界總為他冠上「最佳救火者」的封號。張安平直說這樣講很不好，「要顧慮企業的感受，誰會喜歡說是被救的呢？」

談心境轉折〉無盡藏中無一物

台泥董事長之位，張安平會做多久？他毫無戀棧，「如果可以，最好做到明天就好。」卸任前，總有想完成的目標吧？「肯定有，但在我心裡，不會告訴你，」回答有一貫的張式風格。

張安平辦公室牆面，掛著書法字畫「無盡藏中無一物」。宋朝文豪蘇軾曾談論禪：「無一物中無盡藏」，比喻心內無一物，反倒能廣納萬物、開闊無限。張安平親自將之改為「無盡藏中無一物」，意思是，眼前看似很多，其實什麼都沒有。「對我來說，台泥就是無盡藏中無一物，」他抒發心境。

「除了他辦公室週遭三公尺內，他沒改變台泥任何地方，」台泥內部人如此形容。至今，張安平唯一帶來員工，就是 1979 年就聘用至今的祕書。

「高山大川、有容乃大」，有同仁如此形容他，有如大山大海之開闊，又有茂密細緻的一面。

而家人往往最能帶出他柔軟的一面。張安平會為太太辜懷如寫詩，一同現身時必定會牽手，夫妻多年鶼鰈情深廣為人知。辦公室裡的一幅漆器，是辜懷如特地請人做的，漆器上頭刻有張安平所寫，有著夫妻倆和兩位女兒、一家四口名字的藏頭詩。

他說，太太不僅是背後最大支持，更像鏡子。張安平曾形容自己「同時下四盤棋」，20 個月來為台泥焚膏繼晷，辜懷如心疼他「看看你，現在超過四盤了吧！」讓張安平承認，當年傲氣過了頭，確實得改改，「被她糾正的地方可多了，」他笑著說。

現在，他只想著如何為台泥盡責。前陣子月會上，張安平對同仁宣示，現在要計畫的已經不是明天的事，「是明天過後、比明天還更遠的事情，」他說。

他自我定位，所做的決策不是為現在的股東，還要為五年後、十年後的股東，為台泥集團開創一條可長可久的新絲路。至於他個人做多久，一點都不重要。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 9 月

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