國人退休準備不及格 超過六成會挪用未來老本

文╱林讓均

《遠見》、施羅德投信與政大商學院資料採礦中心再度合作進行「台灣工作族群退休準備指數大調查」，調查發現台灣工作者退休準備相當不足，得再加把勁。

今年 7 月，年金改革正式上路。退休軍公教族一見面打招呼時，問候語不再是「呷飽沒？」，而是「退休金被砍多少？」「還剩多少？」「提訴願沒？」，許多人收到處分書後，不敢相信老本嚴重縮水，抱怨電話打爆相關部會。

蔡英文總統推動年金改革，繼軍公教後，下一波被改革的對象就是 1000 多萬名勞工，往「繳多、領少、延退」的目標改革。

如果你還沒退休，那麼恭喜你，還有時間應變。

五年追蹤 4.17 分持續落底

《遠見雜誌》連續五年追蹤國人的退休準備狀況，每年成績多半不理想。可能受年金改革影響，今年分數更差。

今年，《遠見雜誌》、施羅德投信與政治大學商學院資料採礦中心再度合作，進行「2018 台灣工作族群退休準備指數大調查」。

本調查參考 AEGON（全球保險集團）從 2012 年開始進行的跨國退休準備指數調查，並修改為台灣版本。主要以七個問題測知 25～55 歲工作者對退休準備的認知與行動狀況，一探台灣工作者（泛指各領域在職工作者）對退休準備的認真程度。

今年調查執行單位為政治大學商學院資料採礦中心，調查對象是 25～55 歲的台灣在職民眾，調查期間為 6 月 1 日至 6 月 18 日，共完成 1200 份有效問卷。

經加權演算，今年「台灣工作者退休準備指數」分數為 4.17 分，以滿分 10 分，及格 6 分來看，顯然台灣工作者的退休準備遠遠不足。放在全球評比，處於末段班。

根據 AEGON 長壽與退休中心發表的「2017 退休準備調查」（Retirement Readiness Survey 2017），橫跨歐、美、亞與澳洲 15 個國家，平均值為 5.9 分，其中日本敬陪末座，只有 4.7 分；印度最高 7.6 分；美國次高 6.9 分。台灣調查結果竟比日本還低。

本調查的前六個問題，有三題屬於態度與認知。包括「同意準備足夠的退休金是自己的責任？」「覺得需要替未來的退休生活做財務規劃？」「是否了解如何做退休財務規劃？」

另外三個行為題，包括：「現階段的退休理財，有按原先的計劃進行嗎？」「退休時所累積的金錢足夠應付退休生活？」「有信心在退休後取得退休前每月收入的六成？」

但台灣版的調查有兩個地方跟國際不同。

一是台灣版調查強調退休後要有「退休前月收六成」。根據「施羅德」全球退休研究報告，退休所得替代率至少要六成，才能過上有品質的退休生活。

此外，AEGON 跨國調查包括退休人士，通常退休者的退休準備分數較高，而台灣版調查限定 25～55 歲的工作者，這也是拉低台灣分數的原因。

高達六成 不了解如何退休理財

逐項分析台灣人的各項題目分數發現，台灣人的退休認知題，分數都很高。有 94.2％工作者同意，「準備足夠退休金是自己的責任」，也有 96％認為「需要替未來的退休生活做財務規劃」。

進一步追問，「是否了解該如何做退休理財規劃」，卻只約 39％的人回答「了解」，高達六成的人回答「不了解」。

而行為題，就更顯出工作者對退休準備力不從心。近六成工作者未按照原計畫做退休理財、約 78％認為「退休時累積的金錢」不足以應付退休生活，更有八成民眾「沒信心在退休後取得之前每月收入的六成」。

最後第一題再總結詢問，「是否有信心在退休後過上舒適的生活？」有 57.9％的台灣工作者回答「沒有信心」與「非常沒有信心」。

整體調查顯示，在年金改革的當口，民眾對退休準備認知和危機感都提升了，但行動卻跟不上，自信也不足。

64％會挪用退休金 恐增未來隱憂

目前台灣工作者如何為退休做準備？在問到除了政府、雇主和自行提撥進退休金專戶，「有沒有額外為退休金做準備（存錢或購買金融理財商品等）」，有 63.7％回答有，平均提撥比例為月薪的 7.8％；若只算有提撥族群，平均額度為 12.3％。

儲蓄定存大宗 股票僅 14%

台灣工作者會選擇哪些管道為主要理財工具？前三名仍是「儲蓄或定存」（81.8％）、「保險保單」（51.6％）、「基金」（24.2％），理財工具明顯偏保守，選擇投資積極型的股票只約 14％。此次調查樣本為 25～55 歲的工作者，專家總建議，理財應積極點。

值得注意的是，雖然有六成以上工作者會額外準備退休基金，但挪用老本的現象卻很普遍。

本調查發現，有 64％的工作者在碰到資金缺口時，會將退休金挪作他用，等於是預支未來，埋下退休後財務「入不敷出」的隱憂。

為了達成退休理財目標，哪些是民眾的主要障礙？高達 73.4％表示「缺乏諮詢管道」，63.8％的人則哭窮：「入不敷出、沒錢規劃」，「投資失利機會大」則是第三大阻礙，占 33.3％。

此外，「延退」是年改方向，工作者也普遍有此預期心理。本調查請工作者預估自己退休年齡，竟高達 72.5％受訪者認為退休年紀在 65 歲以上，甚至有近三成（30.6％）認為 70 歲以上。

整體而言，今年平均預估退休年齡為 64.7 歲，已比勞動部統計的實際平均退休年齡及本刊 2015 年調查（59.7 歲），晚了大約 5 歲。

餘命 25 年 至少開銷 800 萬元

退休後需要多少錢才夠？約七成三認為，每月基本開銷不到三萬元（近一成五的人甚至認為不到兩萬元）；評估退休每月開銷超過四萬元者，不到 4％。

「受到年改影響，民眾對往後退休生活，多有『縮衣節食』的準備，對開銷的預期偏低！」政治大學採礦研究中心主任鄭宇庭指出，受訪者預期每月退休基本開銷平均為 2 萬 6742 元。

若以平均餘命估算退休後還要活上 25 年，退休金至少約要 800 萬元，但這都還沒算上旅遊、醫療等支出。

那麼，全台 1000 萬名勞工如何看待「勞工退休帳戶」（勞退新制），以制度來準備退休金？

勞工族群被問到是否每月自行提撥到退休帳戶，約 14％的人表示每月皆自提，其中八成是提撥至上限、月薪的 6％。

此外，近年勞退新制一直有新的政策倡議，希望納入「自動提撥」「自選投資平台」，台灣勞工的接受度有多高？

自選投資 增提意願逾六成

本刊也延續過去調查，詢問「有些國家的退休金制度是：當個人所得高於某一水準，如果勞工沒有主動拒絕，政府將依照所得的高低，每月按比例從薪資自動提撥退休金，提撥的薪資不列入當年度所得計算」，問受訪者「是否贊成台灣也推行同樣政策？」

結果，贊成達 86.8％，顯著高於本刊在 2015 年（68.2％）、2016 年（66％）的調查。

而一旦推行自選投資制度，勞工朋友們有沒有意願增加自行提撥至勞工退休金專戶？結果勞工族群「願意」的比率高達 62.9％，相較於 2014 年的 34.7％、2016 年的 34.9％，成長幅度達八成。

「這表示多數勞工贊成自選投資平台，勞退自選投資的接受度愈來愈高！」政治大學副校長、風險管理與保險學系教授王儷玲解讀，上述結果也意味著勞工不滿意現階段政府操盤成績，勞工想透過自選投資標的來提高績效。

王儷玲表示，「自動提撥」「自選投資平台」都是國際潮流，有助於克服人性弱點，並加深民眾對退休準備的參與度。台灣勞工今年對這些觀念的接受度陡增，與年改效應發酵有很大關係，「大家都急了，對往後的退休生活，充滿了焦慮與不確定感！」

觀念錯誤 勞保勞退分不清

不過，民眾對勞保、勞退的基本觀念仍嚴重欠缺。在問到「『勞保年金』和『勞退新制退休金』，哪一個有破產風險？」，正確解答是「勞保年金才有破產風險」，但答對的人不到兩成（19.5％），答錯者超過八成！

「這錯得太離譜了，顯然多數民眾將『勞保』與『勞退』混為一談！」身兼中華民國退休基金協會理事長的王儷玲解釋，勞保屬於退休金的第一支柱，是年改的焦點，若遲不改革，愈有可能破產。

而退休新制屬於「確定提撥制」，錢都放進了勞工專屬帳戶，可以帶著走、換工作也不怕，還享有延後課稅、兩年定存利率保證，沒有破產疑慮。

她觀察，此題逾八成答錯，除了需再教育，也反映出民眾對政府沒有信心。年改效應能激發更多危機意識，讓民眾及早且正確地進行退休準備。

調查方法

調查執行單位：政治大學商學院資料採礦中心

調查對象：居住於台灣 19 縣市的 25～55 歲工作者

調查期間：2018 年 6 月 1 日至 6 月 18 日

調查方式：電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）

抽樣方式：分層比例隨機抽樣

樣本規模：共完成 1200 份有效問卷

抽樣誤差：在 95％的信賴水準之下，抽樣誤差值為 ±2.8％

來源：《遠見雜誌》 2018 年 9 月

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