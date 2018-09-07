黑心蛋再釀食安恐慌 想吃好蛋先把雞養好

文╱黃漢華

台灣人愛吃蛋，去年平均每人吃下的蛋量，將近一天一個，如何有效把關雞蛋食安是當務之急，有一群業者，正以友善飼養法改善蛋雞產業。

難以相信，黑心蛋又來了。

8 月中，檢方查獲桃園市的元山蛋品，收購過期、發霉甚至長蟲的雞蛋，做成黑心液蛋，賣給烘焙店、自助餐店，影響數十家業者。

這是繼 2017 年 12 月，全台第二大蛋商萇記泰安，將過期雞蛋做成液蛋後的另一件重大食安問題。

回溯 2017 年，台灣爆發過多次蛋食安事件，吃個蛋，都讓人心驚。上半年有禽流感，接著查獲戴奧辛蛋，隨之是芬普尼蛋、蘇丹紅鴨蛋，銷毀了 185 萬個蛋，造成蛋價大跌，散裝蛋零售價掉到每斤 30 元，創近十年新低，蛋農損失不小。

然而，蛋的消費已在台灣愈來愈重要。近幾年來台灣人吃蛋的數量，也愈吃愈多。

「現在有多少品牌，我自己也算不清楚！」天天和蛋農在一起的中華民國養雞協會蛋雞課長王榮生笑著說。

他觀察，最近幾年，雞蛋已經從民生品變成商品，有心人躍然投入，產業規模也擴大了。

他分析，國人飲食西化，烘焙糕點盛行，每人吃下的蛋量也跟著增加。

2017 年，每人每年平均吃下 337 顆蛋，幾乎一天一個，需求變多，也拉高雞蛋年產量，增加到 77.7 億個，數量雙雙創下近十年最高。

隨著蛋的消費愈多，近來台灣已出現更重視安全衛生與友善飼養的方法。

有人花 3 億蓋養雞場，也有人重視蛋雞的動物福利，新型飼養方法，可能成為主流嗎？

來源：《遠見雜誌》 2018 年 9 月

更多精彩內容請至 《遠見雜誌》