綜合式領導人 遠傳：第10強+裕民：第37強，遠東集團董事長徐旭東 效能、創新、應變，締造雙榜執行長戰績

本次入榜的兩家企業，遠傳電信的成長全靠服務，裕民航運重視的則是財務與資本。管理這兩家完全不同的企業，遠東集團董事長徐旭東，提出他最注重的三件事：永續經營、資產管理、股東權益。

文■張彥文

繼 2016 年以三家公司負責人入榜之後，徐旭東再度以遠傳電信和裕民航運兩家公司的董事長身分，入榜《哈佛商業評論》全球繁體中文版的「2018 台灣執行長 50 強」，分別位居第 10 名及第 37 名。

身為遠東集團的大家長，旗下事業版圖橫跨紡織、石化、水泥、金融、百貨、觀光、電信、運輸等領域，集團共九家上市公司，徐旭東本人就身兼七家董事長，若沒有過人精力，實在辦不到。加上他本人個性坦白而直率，媒體常愛圍著他，詢問對台灣情勢的看法。

是電信公司，更是服務型公司

這次入榜的兩家企業，可說風格迥異。遠傳電信是一家面對數百萬消費者的服務業，成長完全靠服務。徐旭東表示，電信公司就是要讓消費者在最快、最好、最順的情況下通話。他認為，遠傳不僅是電信公司，更應該是服務型公司。而服務對象，不單是用戶，還要研究他家中成員的需求，使用方式、生活習慣。

過去電信產業強調網路品質，這個觀念已經過時，服務要能做到「消費者一拿起手機，所有的事情你都幫他想好了。」

在強調服務品質下，遠傳電信在競爭激烈的電信市場，的確繳出了亮眼成績。2017 年合併總營收為新台幣 920.7 億元，合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）年成長率達 1.2％，業界第一；月租型用戶平均每月貢獻度（ARPU）875 元，也居電信三雄之冠。

航運的決策時機點很重要

除了服務出色，裕民航運也是本次 50 強中，唯一入榜的航運公司。徐旭東表示，很多散裝航運用十元資本去做一百元的生意，風險很高，景氣好的時候賺錢，一碰到市場波動就有麻煩。

但裕民重視的是財務、資本，所以即使國際局勢、市場環境變化，裕民受到的衝擊也較小，「財務上我都吃得消，不會緊張過頭，」徐旭東認為，航運多少有一點靠天吃飯，但決策的時機點也很重要。

裕民股價在航運類股始終名列前茅，2017 年每股配發 1.2 元現金股息。徐旭東在今年的股東會上自豪地表示，如果從 2007 年開始投資在裕民，平均收益可以達到 5.9％，比銀行 1％上下的定存利率好得多。

管理方式不能只有一種

兩個完全不同的產業要如何管理？他表示最注重三件事：第一是永續經營，第二是資產管理，第三則是股東權益。

永續經營必須注重效能與創新，讓企業與時俱進；資產管理則與公司的願景配合，不能一下想做這個一下又改做那個；而股東權益則是指滿足股東，「遠東集團有六十萬股東，各行各業都有，都要去滿足他。」

另外，徐旭東也強調應變性，「管理不是 A+B+C，有時會突然跳進 X、Y，」他以零售業為例，當網路力量進來，整個零售業翻天覆地，是企業負責人必需面對的。

至於自己的領導風格，徐旭東認為，管理不可能一成不變，必須隨著時間或當下情況而改變，有時候要權威式，有時候要民主式，有時候又要像教練或老師慢慢說理，也可能不做任何決定。只用一種方式，無法解決所有的問題。

掌管的事業體非常龐大，問他近年來最長休息時間是多久，他的回答只有兩個字「沒有」。

不論是不想休息或不能休息，徐旭東指出，環境變化太快、新經濟成長速度太快，「現在不只是我，全世界的負責人，很多可能都減少自己的休閒，」今天要談 AI，過兩天要想系統是不是上了 cloud（雲端）？IoT（物聯網）進行到什麼程度？……

有趣的是，徐旭東竟然把管理不同的事業當做休間。「我今天去通訊展，明天去化纖展，後天去水泥展，我一直在調整、一直在動、在變，這就是一種休閒，」他認真的說，有變化就不會倦怠，可以保持興奮。

儘管他很羨慕美國老外放暑假，花兩個禮拜去沙灘坐著看書，連手機都不帶，但他還是不免調侃，「現代人怎麼可能不帶手機？你今天可以做到兩個星期手機關機嗎？我做通訊這行業，也不希望你關掉！」

來源：《哈佛商業評論》 2018 年 9 月

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