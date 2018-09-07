美對陸2000億關稅將實施？美半導體股前景嚴峻

週四 (6 日) 美股科技股出現重挫，其中又以半導體雲集的費城半導體指數跌幅最為劇烈，週四 (6 日) 美股費半大跌 2.67% 以 1366.35 點作收，一根長黑是直接摜破月線。

同為科技股的那斯達克指數亦同步走低，週四 (6 日) 那斯達克亦下跌 0.91% 以 7922.73 作收，同樣亦是摜破月線，刷下 8 月 24 日來新低。

費城半導體日線走勢圖 (近月以來表現)

市場人市分析，由於美國總統川普 (Donald Trump) 欲向中國實行的 2000 億美元對陸加徵關稅清單，已於週四 (6 日) 結束了公眾意見徵詢期，據不願具名的白宮幕僚透露，川普已告訴幕僚，公眾意見徵詢期之後，他將對中國實施加徵關稅計畫。

據彼得森國際經濟研究所預估，白宮列出的 2000 億美元對陸加徵關稅清單中，有高達 150 億美元的電腦零組件產品，同時還有 80 億美元的電腦產品，以及 240 億美元的電信資訊產品，而這些產品對於美股科技股來說，可謂是一記重擊。

因如下圖所示，據調研機構 Strategas 數據指出，如美光 (MU-US)、高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US)、安諾電子 (APH-US)、微晶片科技 (MCHP-US) 等，對中國市場營收曝險皆是相當大，川普的對陸 2000 億美元關稅，很可能反傷美國科技業者。

野村分析師 Romit Shah 亦表示，目前市場對於晶片的需求確實開始出現弱勢，有充份數據表明，蘋果全年庫存可能仍是相當多，再加上美中貿易戰的威脅，美股科技股確實前景正出現沉重壓力。