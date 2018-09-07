科技股突暴跌 連累A股紅翻黑 分析師：恐和貿易戰脫不了關係

中國 A 股在連續震盪幾天後，今 (7) 日早盤原本一掃陰霾，三大指數全數上攻，但到午盤收盤前，整體情勢突然反轉向下、上証指數由紅翻黑，尤其科技股更是帶頭領跌。外界揣測，可能和美國對 2000 億美元商品課稅一事脫不了關係。

近日低迷已久的 A 股，今日開盤後一路上攻，三大指數漲幅皆超過 1%，預計國務院常務會議確定落實新修訂的個人所得稅法配套措施，是帶動大盤向上的主要原因。

但到了 11 點左右，氣氛開始轉向，上証指數開始一路向下，由先前漲多的科技股帶頭領跌，截至發稿為止，天潤數娛跌停，金財互聯也逼近跌停，其他包括石基信息、寶信軟件、用友網絡、台基股份、中國軟件等個股紛紛大跌逾 7%。

上証指數午盤前由紅翻黑 (圖自新浪財經)

《金融界》報導，深圳新蘭德高級投顧楊悅指出，據揣測，科技股突然大跌應該是受突發消息影響，但目前原因還未出來。整體來看，很可能是美國對中國 2000 億美元商品公共聽證期正式宣告結束，資金選擇暫時避險，尤其這些科技股很多是國家隊或者外資重倉持股，資金選在今天拉高後出貨離場，可能性也很高。

尤其中國預計額外課徵關稅的 2 千億美元中國產品當中，包括超過 150 億美元的電腦零組件、80 億美元的電腦產品，以及 240 億美元的電信設備等。

上証指數午盤收報 2688.13 點，跌 0.13%，成交人民幣 672 億。深証成指午盤收報 8291.03 點，跌 0.40%，成交額人民幣 931 億。創業板午盤收報 1420.62 點，跌 0.16%，成交額人民幣 322 億。