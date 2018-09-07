晶片股也倒下了 科技股還有誰能扛得住？

投資者將國際貿易摩擦視為半導體公司的重大風險，美股晶片製造商增長前景堪憂，晶片板塊大跌，拖累納指連跌三天。

當地時間周四美股收盤，費城半導體指數下跌 2.7％，美光科技下跌 9.9％，KLA-Tencor 下跌 9.7％，應用材料公司（Applied Materials）下跌 5.3％，AMD 下跌 2.35％。

納指收跌 1.66%，報 7922.73 點，逼近 50 日均線（7817.29 點）。標普 500 指數收跌 0.37%，報 2878.05 點。科技股是標普 500 指數中表現第二差的板塊，跌幅為 0.8％。能源股下跌 1.9％。由於防禦性板塊醫療保健和消費股權重較大，道指上漲 0.1％。

貝爾德（Baird) 將美光科技的目標價從 100 美元下調至 75 美元，並警告 Nand 閃存晶片供過於求。摩根士丹利也發出了同樣的警告。

KLA-Tencor 在花旗技術會議上對投資者表示，由於內存市場疲軟，截止到 12 月的單季度增長將低於預期。

在花旗的會議上，ADI 公司（下跌 1.5%）也表示，受關稅和貿易問題影響，半導體工業出現疲軟；意法半導體（下跌 1.8％）也表達了同樣的擔憂，稱最近的訂單「不穩定」。

半導體設備和晶片行業，有時被視為煤礦中的金絲雀（即對市場風險最敏感）。CNBC 援引分析師的話稱，半導體市場需求一直較弱，有充分證據表明蘋果公司全年庫存充足，同時貿易摩擦也存在影響。但根據 Peterson 的說法，半導體行業目前還不是國際貿易摩擦的主要領域。

誰來扛美股牛市大旗

晶片股如果倒下了，科技股還有誰能扛？FANNG?

首先，Facebook 和 Twitter 這兩家公司不但面臨用戶增長乏力的危機，還必須直面來自歐盟、美國國會和司法部的調查和更加嚴格的監管。

而且，美國總統川普對 Facebook、Twitter 和谷歌都不待見，他抱怨這三家公司存有偏見，警告它們」正處於非常非常困難的境地，必須小心從事」。

當地時間周三，Twitter 首席執行官和 Facebook 首席營運官出席了參議院聽證會，向國會證明已經提高了抵禦外國干涉的能力。受此影響，Facebook 下跌 2.8％，Twitter 下跌 5.9%。

谷歌也被受邀出席聽證會，但沒派人出席。谷歌母公司 Alphabet 收跌 1.26%。

本周初，繼蘋果公司之後，亞馬遜成為第二家市值超過 1 兆美元的公司。但亞馬遜現在處境也不妙，正遭受來自美國前總統候選人、參議員桑德斯和總統川普的「左右」夾擊。

川普指責亞馬遜交稅太少占政府便宜，擠垮了其它零售商。桑德斯則抨擊亞馬遜壓榨低級別勞工，工作環境惡劣，並要求美國職業安全與健康協會（OSHA）對亞馬遜進行調查。亞馬遜收跌 1.83%。

蘋果公司能獨善其身嗎？

CNCB 報導稱，Bleakley Advisory Group 首席投資策略師 Peter Boockvar 表示，蘋果公司有金剛不壞之身的說法，是一種妄想，關稅最終很可能降臨在蘋果公司頭上。蘋果收跌 1.66%。

如果國際貿易局勢繼續惡化，美股其它科技股很快會面臨新一輪的拋售壓力。

引領美股上漲的龍頭內憂外患，部分投資者選擇離場。英國《金融時報》稱，Capital Innovations 首席投資官 Michael Underhill 在近期上漲後獲利了結。他說，「從加倉到獲利了結的轉變，是因為美國國會在道德和安全問題上對科技公司高管們進行着拷問。」

8 月，標普 500 科技板塊漲幅為 6.7％，領漲美股。