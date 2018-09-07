諾華賤賣學名藥事業 印度Aurobindo股價聞訊大漲

諾華 Novartis (NVS-US) 新執行長 Vas Narasimhan 進一步重塑了這家瑞士製藥商，並於週四 (6 日) 宣布，將以高達 10 億美元的價格向印度的 Aurobindo 出售美國皮膚藥物和學名藥物事業。

諾華股價週四收盤下跌 0.68% 來到 81.54 美元。

在近期美國藥物的售價壓力影響下，諾華決定出售包括約 300 種產品藥物。Aurobindo 將最初的 9 億美元現金支付給諾華後，還會向諾華支付約 1 億美元的績效金額。諾華表示，該交易將導致約 7000 萬美元的減記，將在 10 月發布第 3 季度業績時予以確認。

這筆交易已經進行了數月，但一些分析師表示，Aurobindo 支付的費用低於市價，佔了便宜，刺激其印度股價上漲約 9.33% 來到印度盧比每股 761.95 元。

Aurobindo 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Aurobindo 經營總監 N Govindarajan 表示，併購符合該公司在美國發展的業務，和實現業務多元化的戰略。他補充說，該交易將使其成為以量計算，美國第二大學名藥生產商。

Aurobindo 將在北卡羅來納州威爾遜 Wilson 以及紐約的希克斯維爾 Hicksville 和梅爾維爾 Melville 獲得工廠。 預計約有 750 名員工以及 PharmaDerm 品牌皮膚業務的代表將轉移到 Aurobindo 公司旗下。

於 2 月 1 日成為諾華執行長的 Narasimhan 一直在努力將公司輕量化，並專注於利潤更高的藥品。他今年以 130 億美元的價格向 GlaxoSmithKline (GSK-US) 出售了一家消費者健康合資企業，併計劃在 2019 年分拆價值約 200 億美元的 Alcon 眼部護理部門。

在 Narasimhan 的領導下，他也億 87 億美元併購了基因療法公司 AveXis。

瑞士銀行 Vontobel 分析師 Stefan Schneider 表示，9 億美元的低價出售顯示美國藥丸業務和皮膚業務下跌幅度有多大，並維持其「持有」評級。

Schneider 提到，「我們意識到美國學名藥市場的價格壓力比我們預期的要大，因為去年該業務的收入為 15 億美元，而 2018 年上半年的收入僅為 6 億美元」。

Baader Helvea 交易商分析師提到，「此交易是競爭激烈、價格壓縮行業裡，最壞選擇中的最優選擇」。