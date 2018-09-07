圖解攜程2Q18財報：凈利大增 開盤大漲5%

攜程 9 月 5 日美股盤後公布財報，顯示公司 2018 年第二季（2Q18）凈營收年增率增長 13.3%，至 73.2 億人民幣，符合見智預期，亦在彭博預計區間 72-74.3 億和公司預期 72.3-75.6 的指引範圍內，但同期公司毛利潤因營業成本上升年增率僅增 9.7% 至 58.5 億人民幣。

周四美股開盤，攜程一度大漲超 5%。

公司歸屬上市公司凈利潤年增率暴漲 563% 至 23.8 億，推動攜程股價盤後漲近 5% ，但見智據財報數據分析此增長主要因為 1Q18 起會計政策的變更後待售證券投資以公允價值變動計入收益表，而導致本季度產生高達 17.5 億的浮盈。

而對公司經營更具意義的 Non-GAAP 經營利潤年增率微跌 0.9%，凈利大增難掩 Non-GAAP 經營利潤疲軟。

公司 3Q18 業績指引為凈營收年增率增長 13-18%， 相當於凈營收落在 91.7 至 95.8 億的區間範圍內。

以下是攜程 2Q18 詳細情況：

凈利潤暴增但 Non-GAAP 經營利潤微跌

攜程 2Q18 GAAP 下歸上市公司凈利潤暴漲 563% 至 23.8 億，而詳細歸結大漲原因，主要是因為攜程上季度調整會計紀錄準則，待售股權證券以公允價值計量損益，計入當期損益表，此項目調整導致本季度獲得賬面浮盈 17.5 億。而不考慮這一影響的 Non-GAAP 凈利潤年增率增長為 25.3%。同時對於公司經營更具意義的 Non-GAAP 經營利潤年增率微跌 0.9%，凈利大增難掩 Non-GAAP 經營利潤疲態。

來源：公司公告，見聞整理

營收持續放緩

攜程 2Q18 凈營收為 73.2 億人民幣，年增率增 13.3%，環比增 8.7%。從下圖年增率增速上來看隨著 1Q17 天巡並表效應的終結，攜程進入 2018 年以來營收增速明顯下滑。另外從收入構成來看，公司目前第一大業務板塊交通票務，在機票行業持續的提直降代並嚴控國內機票打包 X 產品的影響下，表現持續不佳，年增率僅增 1%，至 30.2 億人民幣；同期第二大支柱業務住宿預訂年增率增長 20.8%，至 28.1 億，較去年同期 31.0% 的增速亦有所下滑。

來源：公司公告，見聞整理

營業成本大增拖累毛利

攜程本季度營業成本年增率增加 30.7%，至 14.7 億人民幣，營業成本率上升侵蝕毛利，導致毛利年增率僅增 9.7% 至 58.5 億人民幣；另外涵蓋銷售、研發和行政在內的費用年增率增 10.3%，三大費用率隨公司規模效應有邊際遞減效果。同期經營利潤年增率微漲 5.4%，至 7.2 億人民幣。

來源：公司公告，見聞整理