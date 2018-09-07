中國個人所得稅法配套確定 未來買賣新三板股票免徵個稅

中國國務院昨 (6) 日召開的國務院常務會議中，確定落實新修訂的個人所得稅法配套措施，為民眾減輕稅負，更喊出會研究適當降低社保費率，確保總體上不增加企業負擔。對股市來說，最受矚目的就屬個人在二級市場買賣新三板股票將比照上市公司股票，對差價收入免徵個稅。

消息公佈後，今 (7) 日 A 股一掃前幾天陰霾，開盤後一路上攻，三大指數漲幅皆超過 1%。截至發稿，上證指數報 2719.04 點，漲幅 1.02%，深証成指報 8431.14 點，漲幅 1.29%，創業板指報 1443.47 點，漲幅 1.45%。

上証指數今日走勢 (圖自新浪財經)

這次會議提出，要確保 10 月 1 日起如期將個稅基本減除費用標準由人民幣 3500 元提高到 5000 元，並適用新稅率表。也就是說，從今年 10 月起，中國民眾就能享受到個稅減稅的紅利，特別是中等以下收入的民眾，月收入在人民幣 2 萬元以下的納稅人稅負可降低 50% 以上。

為了讓民眾減稅很有感，會議明確列出子女教育、繼續教育、大病醫療、普通住房貸款利息、住房租金、贍養老人支出 6 項專項附加扣除的具體範圍和標準，確保扣除後的應納稅收入起點明顯高於人民幣 5000 元，進而減輕民眾稅收負擔，增加民眾實際收入與增強消費能力。

除了對個人減稅，國務院也拍定企業總體不增負的原則，要求研究適當降低社保費率，強調整體上不會增加企業負擔，要讓原本擔心明年社保負擔會加重的企業吃了顆「定心丸」。

對股民來說，這次會議最受矚目的，莫過於官方為了強化財稅金融支持。宣佈對個人在二級市場買賣新三板股票比照上市公司股票，對差價收入免徵個稅。

所謂新三板，是指「北京中關村科技園區」非上市股份有限公司進入代辦股份系統進行轉讓試點，掛牌企業均為高科技企業，讓高科技新技術企業融資不再侷限於銀行貸款和政府補助。

博時基金首席宏觀策略分析師魏鳳春指出，儘管貿易戰再升級是本周的外部風險，但以中國內部來說，政策調整還算得當，不僅財政政策積極穩定信用和基礎建設，也力推個稅和企業稅收減免，匯率也逐漸趨穩。從目前公佈的半年報顯示，中小創業績明顯趨緩，至於主力類股，如金融地產、消費增速穩定，科技剔除「黑天鵝」個股後比上一季度小幅加速，建議 A 股可逢低佈局。