【異動股】交運物流板塊漲幅居前 天順股份(002800-CN)等多股漲停

今早，交運物流板塊漲幅居前。截止發稿，音飛儲存(603066-CN)漲停報9.88元，天順股份(002800-CN)漲停報22.53元，華鵬飛(300350-CN)漲停報6016元，上海雅仕(603329-CN)拉升封漲停報22.45元，龍洲股份(002682-CN)漲5.71%報5.00元，韻達股份(002120-CN)漲逾3%，暢聯股份(603648-CN)、原尚股份(603813-CN)、順豐控股(002352-CN)、德邦股份(603056-CN)等個股均上漲超2%。

川財證券認為，2018 上半年，全國快遞服務企業業務量累計完成220.8 億件，同比增長27.5%，受益新電商、新零售模式帶來的增量，我們認為2018 年快遞行業業務量能維持25%左右的同比增幅，依然是交運行業中的成長性板塊。截止上週五，上市公司中報已經披露完畢，物流快遞方面，順豐控股、申通快遞、圓通速遞在業務量上分别同比增長了35.29%、18.67%、24.5%。可以看到，順豐龍頭地位依然穩固，快遞行業增速依然樂觀。

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