〈能源盤後〉以色列空襲葉門 引發恐慌性買盤 原油漲逾1%

鉅亨網編譯許家華 2024-12-28 05:58

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原油期貨價格周五 (27 日) 上漲，係因以色列空襲葉門胡塞叛軍組織，引發市場恐慌性買盤，且上周美國原油庫存下降幅度超出預期，再添上漲動力，原油在清淡交易中漲逾 1%。

能源商品價格

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2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 98 美分或 1.4%，收每桶 70.60 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 91 美分或 1.2%，收每桶 74.17 美元。

WTI 和 Brent 原油價格本周約上漲 1.4%。

1 月交割汽油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 1.9582 美元。

1 月交割熱燃油期貨價格上漲 1.8%，收每加侖 2.2448 美元。

1 月交割天然氣價格下跌 5.4%，收每百萬 Btu 3.514 美元。

市場驅動力

以色列周四對葉門胡塞叛軍組織部分控制的地區發動空襲，周五又襲擊了加薩北部一家醫院，引起市場擔憂。

Sevens Report Research 創辦人兼總裁 Tom Essaye 表示，市場上出現恐慌性買盤，因而推高油價。

道明銀行大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，投資人尤其擔心紅海石油運輸可能受到干擾。「市場受到地緣政治驅動。我們有點擔心紅海周圍發生事件，也擔心更廣泛地區的船運出現中斷。」Melek 說。

但 StoneX 分析師 Alex Hodes 認為，以色列軍事動作頻頻，加劇中東緊張局勢，但這些事件不太可能對明年的油價產生太大影響，反而是即將上任的川普政府可能實施制裁，這才是中東最大的風險。

另外，Melek 指出，在美國能源資訊局 (EIA) 發布最新報告後，原油價格午盤後獲得進一步提振，因報告顯示原油庫存下降幅度遠超預期，但石油需求僅小幅增長，縮限了上漲力道。

EIA 周五數據顯示，上周 (12/20 止) 美國原油庫存減少 420 萬桶，因煉油廠活動增加以及假期提振燃料需求。

根據路透社調查，分析師此前預計上周原油庫存減少 190 萬桶，而美國石油協會 (API) 稍早數據預期上周原油庫存減少 320 萬桶。

對中國經濟成長的樂觀情緒也令市場預期這全球最大石油進口國明年需求將增加。

世銀周四上調中國今明兩年經濟成長預期，同時，中國當局同意明年舉債 3 兆元人民幣 (折 4110 億美元)，歷來最大，以重振疲軟的經濟。