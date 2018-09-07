【IPO追蹤】翰森製藥擬港主板上市

內地醫藥界女首富鍾慧娟旗下翰森製藥上載招股文件，擬在本港主板上市。聯席保薦人為摩根士丹利及花旗。

該公司主要治療領域，包括中樞神經系統、抗腫瘤、抗感染、糖尿病、消化道及心血管。據翰森製藥初步招股書，其自2017年度起前三年的收入分別錄得61.86億元(人民幣.下同)、54.33億元及50.45億元，相應三個年度的盈利分別是15.95億元、14.76億元及14.49億元。

該集團指部分集資淨額會用於研發創新藥及仿製藥，其次會投資新建及升級生產線，亦計劃招募更多銷售及營銷人，以配合今年下半年至2020年上市的15 款產品。

上市集資淨款將用於研發項目、擴充研發團隊、完善生產體系、加強銷售及學術推廣，以配合新品種上市。

該集團主席兼首席執行官鍾慧娟在去年胡潤百富榜中，與丈夫孫飄揚以590億元身家，成為內地第27名富豪；鍾慧娟去年更以200億元身家，成為《2017 胡潤女企業家榜》第20位，在醫藥行業排名第一，目前鍾慧娟持有翰森製藥約78%股權。



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