美團今起招股 騰訊走軟＋Hibor上升 反應料差過小米

今年集資額暫排名第三、香港第二隻「同股不同權」新股美團點評 (3690-HK) 今(7)日上午 9 時開始招股，預計於 12 日 (下週三) 中午 12 時正結束，9 月 20 日上市。惟投資者對該股並不熱衷，券商表示，港股疲弱，騰訊股價走軟拖累招股反應，加息率上市，公司估值又偏高，客戶融資詢問度不高，估計美團認購反應會較小米差。

美團點評招股價介乎港幣 60 元至 72 元，每手 100 股入場費約 7272.5 元。全球發售約 4.8 億股股份，包括 2400 萬股 B 類的香港公開發售，及 4.56 億股 B 類股份的國際發售，集資金額港幣 288 億元至 345.6 億元。

美團點評連續 3 年虧損，今年首 4 月雖然期內營收激增 95% 至人民幣 158.24 億元，但虧損更增加近 2 倍至 228 億元。首席財務官兼高級副總裁陳少暉解釋，財務數據已經有顯著改善，如餐飲外賣業務已經很健康，酒店旅遊業務的毛利高達 90%，對未來盈利很有信心。

他強調，公司正不斷加大在新業務的投入，如餐飲信息化和食材供應鏈的建設，相信這些業務能提升公司更長周期的競爭能力。

美團點評在今年 4 月收購了共享單車平台摩拜，惟摩拜自成立以來一直產生虧損，公司更預期其在 2018 及 2019 年度仍會繼續錄得較大虧損。摩拜近日更宣布，撤出在亞洲之外登陸的第一個城市英國曼徹斯特。

對此，聯合創始人兼高級副總裁王慧文指出，摩拜單車的虧損主要歸結於折舊，而並非受到現金流的影響，未來經營和財務表現都會逐漸改善。在網約車業務上，公司將不再加大投入。

對於未來發展，聯合創始人、董事長兼首席執行官王興透露，短期內會聚焦大陸的業務，大陸居民的衣食住行等消費仍有很大空間可以提升。暫時無意擴張海外市場，只會在平台上就海外商戶作出信息覆蓋，幫助出境遊客完善酒店、餐廳、景點等信息。

王興介紹，平台去年共完成交易筆數為 69 億筆，交易金額達人民幣 4110 億元，為全國超過 2800 個縣級以上城市的 3.1 億年度交易用戶，以及約 470 萬年度活躍商家提供服務。

招股書顯示，集資所得款項淨額當中約 35% 用於升級公司的技術及提升公司的研發能力；約 35% 用於開發新服務及產品；約 20% 用於收購或投資符合公司策略的資產及業務，其餘約 10% 則用作營運資金及一般企業用途。

不過，投資人對美團上市似乎不太熱衷。多家券商表示，暫時未有客戶詢問美團融資預留。

翻查資料，科網股於去年第三、第四季備受投資者追捧，閱文 (0772-HK)、眾安在線(6060-HK) 去年招股分別錄得逾 600 及 300 倍超額認購，直到今年 5 月平安好醫生 (1833-HK) 的超額認購都達 654 倍，惟該股掛牌當日股價即跌破發行價，之後招股的小米 (1810-HK) 及獵聘 (6100-HK) 超額認購也只有 9 倍及 2.18 倍，齊屹科技 (1739-HK) 更需下調招股價 3 成，並押後上市。

香港《明報》引述耀才行政總裁許繹彬表示，耀才已預留港幣 500 億元融資額，但今年第三季起新股表現較差，加上銀行同業拆款利率 (Hibor) 上升，投資者融資意願不高。

他認為，作為美團股東之一的騰訊 (0700-HK) 近日股價走軟，拖累美團招股反應，估計美團認購反應會較小米差。

一通證券、信誠證券、輝立證券分別為新股預留港幣 1 億、240 億、100 億元的融資額，但均表示查詢不多。