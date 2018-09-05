美團週五起招股 入場費7273元 集資額僅次鐵塔和小米

香港第二隻「同股不同權」新股美團點評 (3690-HK)昨 (4) 日舉行投資者推介，銷售文件顯示，其計劃發售 4.802685 億股 B 類股份，招股價區間港幣 60 至 72 元，集資金額港幣 288.16 億至 345.79 億元，上市市值港幣 3580.2 億至 4297.8 億元。每手 100 股，入場費約港幣 7273 元，9 月 7 至 12 日公開招股，20 日掛牌。市場消息指，其國際配售已足額認購。

美團昨日上載更新版招股預覽，新增今年首 4 個月的經營數據，期內營收激增 95% 至人民幣 158.24 億元，虧損卻增加近 2 倍至人民幣 228 億元，其中包括主要來自於可轉換可贖回優先股公允價值的變動、推廣品牌及服務產生的銷售及營銷開支，以及收購尚未盈利的摩拜產生的影響。若扣除上述影響，今年首 4 月運營虧損人民幣 25.3 億元，去年同期則虧損人民幣 7.69 億元。

文件指出，美團點評的平台去年完成交易筆數超過人民幣 58 億元，交易金額約人民幣 3570 億元；同年，為全國超過 2800 個市縣 3.1 億年度交易用戶和約 440 萬年度活躍商家提供服務。於 2017 年度，美團點評錄得收入人民幣 339.3 億元，淨虧損人民幣 189.9 億元；2016 年度收入及淨虧損分別為人民幣 129.9 億元及 57.9 億元。

計入公允價值變動、以股份為基礎的薪酬開支等項目，2017 年度經調整虧損淨額則為人民幣 28.5 億元，較 2016 年度的人民幣 53.5 億元有所收窄；年內的變現率為 9.5%，上一年則為 5.5%。

招股書顯示，美團點評將設有一套不同投票權架構，緊隨全球發售完成後生效。根據這一架構，上市前受益人 (即 A 類股份的持有人) 為 3 名聯合創始人 - 王興、穆榮均及王慧文，分別持有約 5.73 億股、1.26 億股及 0.36 億股 A 類股份，在美團點評的持股比例分別為 11.44%、2.51% 及 0.73%。身兼公司主席、首席執行官的王興為控股股東。

B 類股份主要持有人騰訊以及紅杉資本在美團點評的持股比例分別為 20.1363% 及 11.4368%。

美團點評並鎖定 5 名基石投資者，騰訊 (0700-HK) 認購 4 億美元、全球資產管理公司 Oppenheimer 認購 5 億美元、英國對沖基金 Lansdowne 認購 3 億美元、美國對沖基金 Darsana Master 認購 2 億美元，以及中國國有企業結構調整基金認購 1 億美元，合共 15 億美元(約港幣 117 億元)，以招股價中位數計約佔 IPO 股份比重 37%。基石投資者的持股自上市日起計，有 6 個月禁售期。

按照計劃，美團點評將於 9 月 20 日掛牌，屆時將成為繼小米 (1810-HK) 之後，在香港以「同股不同權」上市的第二隻股份，也將是今年繼中國鐵塔 (0788-HK) 和小米後，在香港第三大集資額的新股。中國鐵塔集資額港幣 543 億元，小米集資額港幣 480 億元。

有投資者看好美團前景。香港《明報》引述大陸網上資產配置平台理享家首席執行官朱超表示，雖然美團仍錄虧損，但投資互聯網公司是看其未來投資價值。他認為美團由高頻率交易轉至高收益交易，隨著未來數年業務覆蓋更多範疇，盈利能力可有所提升。

對於阿里巴巴重整「餓了麼」及「口碑」或抗衡美團發展，朱超稱行業競爭一向存在，美團擁有一定的流量基礎，大股東騰訊亦是最大流量的公司之一；其他外資的基礎投資者背景亦紮實。雖然近期港股波動，坦言令其投資美團有顧慮，但他以早前投資小米的經驗為例，相信公司中短期發展仍然不俗。