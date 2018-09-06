電盈(00008-HK)控告香港寬頻(01310-HK)侵犯商標聲譽敗訴

電訊盈科(00008-HK)不滿競爭對手香港寬頻(01310-HK)於2015年2月至4月期間，在宣傳語句中暗示電盈收費過高，故入稟高等法院指控香港寬頻侵犯電盈商標，並要求對方賠償。

法官今午頒布書面裁決，認為香港寬頻在廣告中使用電盈商標既無損害電盈聲譽，亦無用以欺騙公眾，遂裁定電盈敗訴，並須承擔訟費。

電訊盈科透過2間持有「HKT」、「eye」、「PCCW」和「電訊盈科」等商標的公司，即數據資訊服務有限公司及電訊盈科企業有限公司，入稟控告香港寬頻網絡有限公司。原告指稱，被告以「HKT家居電話用戶 轉軚是時候」、「電訊盈科家居電話及eye用戶，唔使再忍受咁大食嘅家居電話月費」等作招徠，旨在吸引電盈的家居電話客戶「過檔」，卻損害了原告商標的聲譽。

法官認為，涉事廣告均以誇大手法宣傳，一般消費者都不會嚴肅看待，以為香港寬頻的收費必然比電盈低。香港寬頻雖用「大食」一詞形容電盈收費，但法官認為對手只是取笑電盈收費，這詞彙卻無貶意或暗示電盈欺騙客戶，裁定電盈敗訴及須承擔訟費。

來源：巴士的

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)