靠壓榨員工獲取利潤的星美控股，下半年還可以持續嗎？

8月31日，星美控股(00198-HK)發佈2018年上半年業績報告，公司實現收益24.48億港元(單位下同)，同比增長8%；毛利8.83億港元，同比增加14%；股東應占利潤3.01億元，同比減少1.5%。每股收益11.06港仙。

（圖片來源：星美控股2018半年報）

如果簡單看財務數據星美控股這份半年報，營收增長淨利穩定，整體並沒有太多不足和亮眼之處，只不過是增速慢了點。

我們在仔細看星美的上半年業績報告後發現，電影院業務分部產生收益約15.24億港元，較2017年同期減少約14%。星美解釋收益減少的原因是因為與去年同期相比，廣告收入大幅下降，加上影院進行賣品促銷活動以回饋會員及顧客，以致銷售金額及毛利有所下降，至於票房收入則維持穩定增長。

（圖片來源：星美控股2018半年報）

但從財報數據來看，公司票房收入似乎並不能稱作穩定增長。星美一季度的票房收入為6.2億元，而中期財報公佈的最新數據為9.95億元，也就是說二季度星美的票房收入只有3.75億元，環比下跌約40%。雖然上半年的票房收入比2017年同期有所上漲，但在電影行業走勢良好，整體票房增長17.9%的背景下，這個數據並不算好。所以，對於下半年星美控股業績能否繼續保持，要打一個問號？

二季度票房收入下降或許才是開始。

早在今年五月份，星美控股執行董事鄭崇吉接受媒體採訪，曾表示星美控股進行了20-30%的人事調整。以總員工6000多人估算，星美控股被離職員工人數達到了上千人。那麼，聰明的讀者可能會注意到，如果公司業績穩定，業務繁榮在擴張為什麼會大量裁人呢？我們再回頭看上面所提到的，二季度公司票房收入是大幅下滑的，這也就不難理解5月份公司為什麼大幅裁員了。

另外，據媒體報導，星美控股長期拖欠員工工資，涉及人數高達數千人，在公司工作七八年之後得重病的老員工，拿不到賠償金且被開除，勞動仲裁一個接著一個，各地方的門店也不斷關閉，從這一些列連鎖反應來看，下半年或許才是星美控股真的困難時刻。

文：鄭鵬超

編：黎璐璐

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