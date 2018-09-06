三連虧也要上市，復星旅遊文化集團前途幾何？

2018年以來，各家企業赴港上市的熱度隻增不減。不止未上市公司在為接軌資本市場努力，就連已經上市的公司都紛紛分拆旗下業務湊熱鬧。比如騰訊，又比如復星國際。

9月3日，港交所收到復星旗下復星旅遊文化集團提交之上市申請，大摩、中信里昂和花旗為其聯席保薦人。有市場消息人士指出，復星旅遊文化計劃集資金額在5億至7億美元之間，約合39.25億至54.95億港元。

度假村業務為主營，奈何仍處於虧損狀態

雖說資本市場最不缺的就是錢，但想讓投資人心甘情願的把錢掏出來，公司的業績也不難太差。令人意外地是，這家想上市籌資的企業近3年業績竟一直是虧損的，且金額分别高達9.54億元、4.73億元和2.95億元。即使虧損在縮小，截至2018年6月底復星旅遊文化也仍然處於虧損狀態，且虧損金額仍在1億元以上。

雖然盈利狀況不佳，但根據弗若斯特沙利文的報告，以2017年收入計，背靠復星國際的復星旅遊文化卻是全球領先的聚焦休閑度假旅遊的綜合性旅遊集團之一以及全球最大的休閑度假村集團。

復星旅遊文化透過Club Med及Club Med Joyview運營度假村，也開發、運營及管理旅遊目的地。此外，復星旅遊文化也向市場提供基於旅遊和休閑場景的服務及解決方案。從復星旅遊文化近3年的營收明細可以看出，度假村業務每年貢獻了超過95.5%的營收。

復星旅遊文化近3年營收明細 圖源：港交所

市場向好，自身實力過硬

事實上，復星旅遊文化的業務併非局限於中國。截至2018年6月底，復星旅遊文化經營著69個休閑度假村，涵蓋26個國家和地區，業務更是遍及全球40多個國家和地區。

復星旅遊文化最大的機遇在於，自2018年起未來5年内，全球人均家庭支出及旅遊支出都將保持著不下於12%的增長率持續增長。若按目的劃分旅遊市場份額，休閑旅遊市場增速更是領先於商務及探親訪友等其他目的的旅遊。

旅遊市場按目的劃分收入 圖源：港交所

而復星旅遊文化旗下品牌——Club Med，恰好就是一家始創於1950年，於世界範圍内知名的以家庭為中心的一體全包休閑度假服務供應商。

因此，復星旅遊文化不僅擁有絕佳的消費者口碑，也在漫長的運營歷史中積攢了足夠的經驗，以及一係列充滿吸引力的度假村和旅遊目的地資源。加上互聯網的快速發展，消費者在就休閑度假旅遊進行規劃時越來越偏好“一站式”服務。在高度分散的全球休閑度假旅遊市場上，復星旅遊文化的脫穎而出實屬正常。

前景卻不甚光明

話雖如此，復星旅遊文化仍處於虧損狀態卻是不爭的事實。其在風險因素一項更是明言，“（復星旅遊文化）過往產生虧損淨額，日後可能無法實現盈利。”

的確，對於一家在全球範圍内運營的休閑服務供應商來說，遭遇的市場環境更加復雜多變。直接相關如國際旅遊市場狀況、旅遊政策及運輸成本變動，遠如地緣政治、流行性疾病乃至自然災害都可能對復星旅遊文化的營收造成負面影響。

相關人士猜測，復星加速文旅板塊上市是為了利用募集資金，實現快速扭虧。而Club Med（即地中海俱樂部）作為復星旅遊文化最主要的營收貢獻途徑，增加對其文旅項目的投資以完成規模擴張的可能性很高。實際上在籌資用途一項中，第一條就是擴展現有業務。

規劃如此，卻未必能夠實現。復星旅遊文化提出要通過翻新升級，拓展親子、文娛業務，開發數字科技基礎設施以及加強品牌建設的方式完成現有業務的拓展，但能否真正為復星旅遊文化帶來足夠的收益增長，在真正實現前都是未知數。

不過若從母公司復星國際的角度來看，文旅業務作為其多元化發展模式的一部分，能早日實現自我造血自然是好事。即使不能，出於保證復星全球幸福生態係統的完整以及健康、快樂、富足三大生態間強大的協同效應，短時間的補貼輸血也是可行的選擇。何況復星旅遊文化若真的上市成功，這筆資金就將被成功的轉嫁給資本市場！

作者：熊思怡

編輯：賀秋霞

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