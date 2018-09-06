約談整改依舊擋不住虛假房源 看“北漂們”與租房中介的那些事兒

大批青年懷著雄心壯志來到北京夢想著打拼出一番事業，然而還沒開始的逐夢之路先是敗在不斷上漲的房租上。非但如此，夢想的開端竟是要和房屋中介“鬥智鬥勇”。

今年8月9日，北京市住房城鄉建設委等部門針對58同城、鏈家、房天下等房源信息發佈網站發佈虛假房源信息問題進行集中約談。要求各家網站及時清理所發佈的不是房源信息，規範信息發佈，併於9月1日前完成整改。

圖片與實物嚴重不符

談到房屋中介在租房網站所發佈的房屋信息與實際差距大的問題，財華社小編作為一名資深的小北漂有絕對的發言權。

起初的北漂一族由於經濟原因都會選擇在“圖美價廉”的58同城來找房子。然而當電話撥打過去時，有的中介會直接告訴你房源信息和圖片併不真實，房屋實際會比圖片破舊很多；有的中介則會告訴你房子已經租出去了，但附近有相同價格的房屋。

其實，不隻58同城，趕集網、房天下、安居客都是運用相同的“套路”來吸引租戶。據房產經紀人介紹，由於真實房源的浏覽量很少，通常會選擇上傳一些精裝房屋圖片，標上較低的價格來達到吸引租戶的目的，而這一手法已經成為業内普遍現象。

總結起來套路就是，真實的照片發到網上不會有浏覽量，大部分租戶看見精美的房租照片後會電話聯係房屋中介，房屋中介帶租戶去看房，不滿意還可以另外介紹其他房子。

整改效果併不明顯

截至目前，據一眾房源信息發佈網站約談整改已經整整過了28天，但發佈虛假房源信息的現象依然存在。

根據新京報的記者調查發現，部分被約談整改的房屋信息網站併未完全按照規定公示信息。其中，我愛我家、蛋殼等房產中介在58同城、房天下等租房信息網站上房屋中介頂著房東直租的個人名義發佈未經證實的房源，來吸引客戶。

不僅如此，網上所發佈的從業人員二維碼無法識别，個人發佈房源信息通過花錢來增加點擊量的問題依然存在。

財華社認為，房源虛假信息不僅關係到租戶們的生活，更關係到整個行業的健康發展。光靠約談整改是不夠的，畢竟柔和的態度併不能解決問題的關鍵，必要的時候還是需要製定相關的政策法規來進行約束。

作者：劉玲玲

編輯：賀秋霞

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