港交所: 前8個月IPO集資1876億港元升161%

港交所(00388-HK)公佈2018年前8個月經營數據。證券市場方面，期內平均每日成交金額為1,174億港元，較去年同期的803億港元上升46%。

首次公開招股集資金額為1,876億港元，較去年同期的718億港元上升161%。共有150家新上市公司，較去年同期的103家上升46%。總集資金額為3,668億港元，較去年同期的2,174億港元上升69%。

衍生權證平均每日成交金額為167億港元，較去年同期的109億港元上升53%。

衍生產品市場方面，期貨及期權平均每日成交量為1,189,994張合約，較去年同期的822,204張上升45%。

人民幣貨幣期貨平均每日成交量為7,427張合約，較去年同期的2,799張上升165%。

2018年8月6日，人民幣貨幣期貨 - 美元兌人民幣(香港)期貨的成交創下22,105張合約的歷史新高。

2018年8月28日及31日，人民幣貨幣期權 - 美元兌人民幣(香港)期權的成交及未平倉合約分別創下1,529張及10,126張合約的歷史新高。

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