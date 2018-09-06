桃園龍德宮四媽祖 帶領信眾遶境「心」旅行 「龍行百里四媽轎，德裕萬家一蓮燈」

文．理善國際關懷協會 圖．桃園龍德宮提供

桃園龍德宮供奉天上聖母四媽祖，因著桃園市議員許清順及當地成功企業家林董事長的媒介，有緣來到香火鼎盛的龍德宮參訪，見證優質並對社會有貢獻的廟宇文化。

參訪廟宇時，進入宮內抬頭向上，進入眼簾是宏偉「暮鼓晨鐘，醒世勸化」的醒鐘，比擬四媽祖神威「一聲一響，傳達三界」照顧眾生發揚慈悲。

龍德宮從民國八十六年開宮、遷宮到興建廟宇短短二十年的時間，見證了四媽祖的神威與香火鼎盛，於一○五年十一月十七日 (農曆十月十八日午時) 舉行動土大典，主禮官為：洪村騫、吳敦義、王金平、蘇貞昌、鄭文燦；陪禮官為：吳志揚、鄭運鵬、李曉鐘、褚春來、趙昌平、張克中、張偉東、劉朝宗、杜宗真。政治不分藍綠、各方人士、信眾，有志一同為廟宇肇建奔走戮力付出。

龍德宮廟宇興建預計於一○七年十二月二日上樑，一○九年入火安座。據詹朱淮主任委員表示：目前廟宇規劃為地下三樓、地上六層的建築物，建築採高規格、高防震的工法施工。地上六層分別供奉媽祖、觀音、玉皇大帝，一樓規劃有二百坪的文物館。地下三樓供做停車場、辦公室、視聽教室、倉庫之用。整棟建築物高有四十五米高 (含十二米四媽祖的金身) 氣勢磅礡，值得引領期待廟宇順利完工，讓「四媽祖」可以早日「入厝」完成慈悲救世大業。

預計一○九年入火安座

興建宏偉寺廟有賴各方信眾、大德的協助與捐款才能順利完成。龍德宮能在一○五年動土並預計一○九年入火安座。在有限的時間籌措運作與進行興建工程，未來還有許多軟、硬體相關設施、設備的增置，應付龐大的興建經費，都在極度考驗並展現龍德宮建廟的決心與解決問題的能力。

依據興建計畫一○九年四媽祖入火安座時間實為緊迫，建廟資金需求仍需仰賴各方大德踴躍捐款。興建完成的龍德宮規畫在一樓立有黑底金字的「功德走廊」，感謝各方大德的護持與奉獻，有別於廟宇雕刻「敬獻人」於樑柱上受人參拜。

宮主丁素珠是四媽祖的代言人。初見到宮主的印象是素樸而親和，見聞她對四媽祖終身護持的決心與堅毅讓人折服。好奇地詢問丁宮主關於龍德宮的源史，她娓娓道來當年開宮的往事。三十二歲時能感受到四媽祖的靈，原以賣衣服為業的她平時在廟宇擔任義工，對開宮一事一開始是持著抗拒、舉棋不定的態度。三十三歲時鄰居從家裡的三樓摔下來，住進加護病房生命危急，經傷者家人的請求，丁宮主拿著四媽祖令旗至加護病房探視、加持之後病情穩定並轉入普通病房，四媽祖慈悲為讓傷者能及早康復，再度至普通病房探視、加持並表示八天後要讓傷者出院，果然傷者真的在八天後順利出院。

護持「四媽祖」神威 終生職志

這樣的神蹟顯現讓丁宮主一改先前的抗拒態度，在民國八十六年正值盛年三十四歲的丁素珠開始於桃園天台街開宮辦聖事。開宮後不久丁宮主至白雞山行修宮得到關恩主靈籤「碧玉池中開白蓮，莊嚴色相自天然，生來骨格超凡俗，正是人間第一仙。」的開示，讓原本舉棋不定的丁宮主更堅信為四媽祖代言辦聖事的這條靈修之路。

丁宮主笑談台灣俚語：「大媽坐殿，二媽吃便便 (輕鬆)，三媽出戰，四媽慈悲不累。」盡道出四媽祖慈悲普渡眾生的天命。本著為四媽祖辦聖事服務終身的宮主，因興建廟宇有許多蜚短流長不利言語纏身，宮主為杜悠悠眾口，上告閻羅王「三條崙海清宮森羅殿」，人稱「宗教出奇人～上告閻羅王」發咒誓文「矢志清廉一世，否則罪殃子孫」的毒誓，爾後廟務順利發展，蓬勃更甚從前。

丁宮主談到龍德宮興建後的願景，她毫不遲疑地表示：「將退出宮務交由管理委員會全權處理，會繼續辦理四媽祖聖事。在退出宮務後將協助中輟生導向正途…… 救一個小孩子，等於救一個家庭……」這是宮主內心想要做的終生志業。低著頭用著沉穩而溫柔的聲調表示：這是自己的命格，註定要走上這條路，讓四媽祖神威更為廣泛救世是她一生的職志。

連續七年獲績優宗教團體金質獎

桃園龍德宮的祖廟是雲林麥寮拱範宮，從八十七年初六輛遊覽車到祖廟謁祖，到九十四年一○八輛車的盛況空前，無人能出其右；九十五年開始二天一夜的徒步遶境，到九十七年開始八天七夜的徒步遶境四四八公里迄今，十多年前首開仙女扶轎之先例，獲得廣大的注意與迴響。藉由女性的柔性彰顯四媽祖慈悲為懷與遶境莊嚴，遶境過程中沿徒都能吸引眾人目光，輔以義工群有紀律暨良好的服務精神，所到之處都能獲得社會大眾的肯定，連續七年獲得內政部績優宗教團體金質獎。

台灣媽祖套用現在流行用語是人民的「女神」，隨著民眾迎神、祈求吉慶、消災賜福的遶境活動，常有萬人空巷的場景出現，四媽祖的大顯神威廣佈靈感，像是移動的女神，沿途所至能增進人與人之間的互動，去除人際藩籬，建立社會的圓滿和諧，台灣媽祖遶境的進香文化彷彿國外麥加朝聖一般，也是世界宗教的奇蹟之一。

桃園龍德宮除了每年初春迎奉主神天上聖母四媽祖，以八天七夜徒步行走，吸引成千上萬的信徒參與，形成北台灣宗教的盛會外，平時每週二、四、六辦聖事：為信眾消災解厄，舉凡運途、事業姻緣、身體、祖先問題、沖煞…… 等，都可前來問事。許多信徒都在人生中遇到瓶頸得到四媽祖的恩澤進而投身志工行列，例如：許清順議員亦曾受到四媽祖的指引與感召，進而成為龍德宮的熱心志工，本身兼具民意代表的身分，秉持公益服務精神更能為民喉舌。

「理善」大家來 一起體驗豐富心靈之旅

今年七月二十九日龍德宮召開義工大會，現場有五百多位義工到場開會，義工總人數多達上千名。龍德宮本著龐大義工群的資源，每場活動都能因義工群虔誠無私的付出，讓活動得以圓滿達成。

「志工」是義務且無支薪參加社會服務的人士，更是政府亟需開發與珍惜的社會資源，人才的流用不僅在徵召退休朋友參與志工，更要開發在公務閒暇之餘，因理念、信仰相同而為公益付出，讓生命旅行因「理善」的義行，更為發光、發亮。明年讓我們跟著桃園龍德宮四媽祖遶境活動，一起攜手同行，共同來體驗豐富心靈的旅行吧！同時期待每個人的內心都能播下一顆「善」的種籽，在最適宜、最美的時機生根發芽。

來源：《理財周刊》 941 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》