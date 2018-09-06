港股失守27000點 U+A0跌269點

港股連續2天急挫，9月6日並失守27000點關口，跌至逾14個月低位。初段表現反覆，開市已見低開174點，隨即反彈倒升24點至全日高位的27268.39點，但後勁不繼，之後便徐徐下挫，中午收市跌175.35點；下午開市跌勢加劇，並失守27000點關口，於14:16左右跌至全日低位26818.82點，最多跌425點。全日波幅449點，隨後跌幅略為收窄，恒生指數收市報26974.82點，跌269.03點或0.99%，成交金額升至1049.5億港元。兩天合計急挫998.52點。

恒生國企指數收市報10578.58點，跌67.12點或0.63%。

9月恒生指數期貨於15:58報26916點，跌189點，未平倉合約13萬張。

10月恒生指數期貨報26916點，跌183點，未平倉合約2135張。

在新興市場貨幣貶值，以及貿易戰可能升級的陰霾下，亞洲股市今早普遍低開，恒生指收繼續尋底。

特朗普政府會否再將貿易磨擦升級，這一、兩天將是關鍵時刻。而新興市場多國貨幣跌至紀錄新低，並技術性跌入熊市，亦促使資金流出新興市場。

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