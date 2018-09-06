8月新興市場ETF吸金強勁！資金外逃的最壞時刻尚未到來？ 

新興市場股價重挫、土耳其和阿根廷貨幣慘遭拋售，加上油價上漲、美元兑新興市場貨幣走揚、美國升息，以及全球經濟放緩等諸多因素，導致新興市場前景不甚樂觀，市場越來越擔心，繼 2013 金融危機之後，新興市場美元債務壓力倍增。

然而，根據 FactSet Research Systems 最新公布的 ETF 月度資金流向顯示，新興市場 ETF、債券基金依然強勁，iShares MSCI 核心新興市場 ETF (IEMG) 是 8 月份第四大受歡迎的 ETF，已流入資金超過 15 億美元，iShares JPMorgan 美元新興市場債券指數基金 (EMB) 本季已吸金超過 10 億美元。

除了 iShares MSCI 巴西 ETF (EWZ) 列入第五大表現最差的 ETF 之外，在 8 月表現最差的 ETF 中並未見到新興市場的股票或債券基金。

最糟糕的時刻可能還未來臨

在此市場震盪波動的時候，仍見資金持續投入新興市場資產，表示長期投資者並沒有感到害怕認為新興市場可以撐過這次的危機，亦或是他們認為大舉撤資的最壞時刻尚未到來。

散戶將成為被套牢的最後一隻白老鼠？

DataTrek Research 共同創辦人 Nick Colas 說，這個數據讓人意外，散戶可能因為新興市場債券股利仍高而繼續持有，為了較高的殖利率選擇風險較高的資產配置。

雖然今年 EMB 價格下跌約 6%，但殖利率為 4.7%，EMB 沒有減少股利，看得出資本利得損益（capital gain/loss）對散戶來說並不是那麼重要。

根據國際清算銀行的數據，自 4 月份以來美元上漲，加劇了幾個新興國家經濟體的問題，在過去十年中，以美元計價的債務數量增加了一倍多，達到 3.7 兆美元。

Zacks Investment Research 擔任 ETF 研究主管 Neena Mishra 表示，除了墨西哥披索之外，今年美元兌所有主要新興市場貨幣都有所上漲，並且隨著美國經濟的蓬勃發展和美國利率的上升，這種趨勢可能會持續下去。

目前為止，亞洲市場表現優於新興市場其他地區的市場，但分析師警告說，該地區有其自身的問題。

Mishra 提到，大多數顧問建議對核心投資組合中的新興市場進行一些分配，因此可能看不到大規模的新興市場 ETF 拋售。

摩根士丹利策略師表示，穩定的人民幣在過去一個月裡支撐了亞洲市場，但亞洲貨幣市場的「風險正在增強」。

他們表示，貿易緊張局勢的回溫也沒有助益，如果中國人民銀行 (PBoC) 設法控制人民幣，這種影響可在一定程度上得到緩解。

新興市場交易 vs. 買入

保持新興市場資金流動的一個因素是機會主義投資者。ㄧ派觀點認為，在新興市場賺錢的唯一途徑是交易，而不是投資。長期買入並持有新興市場的批評者表示，過去 10 年，MSCI E 新興市場指數並沒有為投資者帶來任何報酬。但另一派表示新興市場本質上較已開發國家更具波動性，過去 15 年，新興市場的回報率達到兩位數。

Colas 最近的一份研究報告中寫到，新興市場指數在 2009 年達低點後，兩年內翻了一倍，從 2016 年初到 2018 年 1 月，新興市場指數上漲逾 60%。

因此 Colas 推斷，新興市場對於那些考慮 1-2 年內交易的投資者來說，投資效果是最好的

新興市場適合交易或買入依舊沒有定論，但是今年引人注目的一個 ETF 流量資料是 iShares MSCI 土耳其 ETF (TUR)。儘管土耳其 ETF 本季下跌 34%，今年跌幅超過 50%，但本季吸金超過 2 億美元。

儘管 iShares 主要新興市場 ETF 的資金流動持續強勁，但 FTSE 新興市場 ETF (VWO) 本季資金流出近 6 億美元，可看出散戶至少在獲利上感到更加不安。

Zacks 的資料顯示，自 2017 年初以來，VWO 漲幅約 20%，而 iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF (IEMG) 和 iShares MSCI 新興市場 ETF (EEM) 漲幅超過 25%。

在過去的一個月裡，這三家公司的資產都有所增加，但這似乎表明，長期投資者似乎願意進場投資並立即購買。