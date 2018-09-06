「西西里檸檬咖啡」助減肥？哪些人不能喝？

【採訪整理／柯咨羽、張郁梵】

從歐美瘋來臺灣的「西西里咖啡」，標榜一杯含一顆檸檬的營養，不僅喝起來酸甜清爽，還能幫助減肥，改善便祕。但營養師提醒，有胃食道逆流或消化道疾病的民眾不能喝……

在臺灣，最常見的咖啡無非是美式、加入牛奶的拿鐵，或是加了糖漿的榛果拿鐵、摩卡，但在歐洲，近幾年則吹起一股西西里咖啡減肥的風潮，臺灣兩大超商也在今年夏天搶搭順風車，不約而同推出西西里冰咖啡。清爽的檸檬搭配香氣四溢的黑咖啡，酸中帶苦的特殊風味，吸引不少上班族嘗鮮，但西西里咖啡真的可以減肥嗎？

胃食道逆流、胃潰瘍患者

不能喝「西西里咖啡」

營養師黃子芹表示，民眾聽到喝咖啡可以減肥，指的都是不加糖不加奶的黑咖啡，其所含的綠原酸能夠防止脂肪堆積，減少肥胖的機率。咖啡中的綠原酸多寡會因咖啡豆的烘焙程度而有差異，一般來說，淺烘焙咖啡中的綠原酸會比重烘焙咖啡來得多，因此，若想要透過喝咖啡來達到減肥效果，可以選擇烘焙程度較低的咖啡豆。

膳食纖維是另一種可以幫助減重的營養成分，然而，西西里咖啡裡的檸檬汁是過濾過的果汁，裡面已經沒有膳食纖維，加上超商販售的西西里咖啡添加的都是已經調味好的檸檬冰磚或檸檬糖漿，而非天然檸檬汁，不僅不具有減肥功效，反而可能因攝取過量糖分，越喝越胖。

來源：《大家健康》 2018 年 9 月

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