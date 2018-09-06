公股客戶愛臨櫃 台銀每年代收繳費500萬筆 智慧繳費機神助攻

台灣銀行董事長呂桔誠今 (6) 日表示，台銀每年臨櫃代收的繳費單大約 500 萬筆，造成龐大的人力負荷，有鑑於此，台銀宣布推出「智慧繳費機」，提供客戶以現金或金融卡繳交各項稅費，多達 18 項的繳費項目，繳費項目最廣破紀錄，第一台設在台北市仁愛分行，未來逐步增設，預計今 (2018) 年底以前會在全台各地架設完成 28 台。

公股行庫近年積極貼近民眾生活，由於公股行庫向來給人的印象仍然是長輩客戶居多，推出的金融創新服務也有別於一般民營銀行，仔細觀察長輩型客戶在繳費上的習慣依舊是「一步一腳印」親自到銀行臨櫃繳納，造成龐大的人力負荷，但是，銀行的創新不僅止於網路繳費平台，因應長輩型客戶的習慣，實體的「智慧繳費機」應運而生。

在台銀之前，華南銀行也有智慧繳費機，目前在大台北地區和高雄等共設 12 處，可以繳納學雜費、勞健保、國民年金、稅費和信用卡費等，台銀今天推出的智慧繳費機則多了繳納水電費的功能，提供多達 18 巷的繳費項目。

呂桔誠表示，台銀每年臨櫃代收的繳費單大約 500 萬筆，每間分行一天需處理近 200 筆，造成龐大的人力負荷，智慧繳費機的上線後，解決大量人力負荷的問題。

呂桔誠進一步表示，且智慧繳費機不受銀行營業時間限制，提供客戶以現金或金融卡繳交各項稅費，不限台銀客戶，只要掃描水電費、電信費和學雜費帳單條碼，繳費即可完成，還提供找零服務。

台銀表示，透過便利商店或 ibon 列印帳單繳費，與銀行智慧繳費機的差異在於，便利商店現金繳費限制 2 萬元以下 ，而且不代收過期的中華電信帳單，台銀的智慧繳費機現金繳費上限提高到 10 萬元，而且全部不收手續費。

呂桔誠指出，台銀的第一台智慧繳費機設在台北市仁愛分行，未來逐步增設，預計今年底以前會在全台各地架設完成 28 台。

呂桔誠表示，台銀積極運用金融科技，發展分行數位體驗區的創新服務，像是 ATM 無卡提款、ATM 跨行存款、無障礙 ATM、分行交易預填單的 e 號櫃台、數位導覽服務、以及今天新推出的智慧繳費機，未來將聚焦更多元便利的數位金融服務，滿足客戶需求。