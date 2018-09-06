銘旺實空運費侵蝕7月獲利 8月可望回穩

成衣廠銘旺實 (4432) 進入傳統旺季，業績看升，不過，日前公告 7 月獲利低於市場預期，單月 EPS0.08 元，主因為受到空運費用侵蝕，8 月此影響降低。第三季進入秋冬裝出貨季節，銘旺實接單持續攀升，7 月營收 2.29 億元，月增 37%，年增率高達 93.5%，創 24 個月新高，8、9 月亦不看淡，週四 (6 日) 股價攻勢再起，一度漲停。



不過，7 月業績雖然亮麗，但日前公告 7 月獲利，單月稅後僅 400 萬元，EPS0.08 元，衝擊股價見波段新高 39.9 元之後回檔 16.8%。銘旺實表示，此乃因一美系客戶的生產工廠出貨出狀況，為趕交期，應客戶要求改採空運，費用大增所致，預估 8 月此影響數就會降低。



至於緬甸工資自 4/1 起調漲約 33%，產能總計 4 成在緬甸的銘旺實毛利率遭侵蝕，銘旺實指出，此影響從 5 月就已開始，但因緬甸工資仍低，因此還是相對具成本競爭力的地區，加上在匯率環境轉佳之下，其實第二季毛利率來到 17.3%，較首季仍增加逾 1 個百分點。