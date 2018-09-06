PI Q3報價無上漲動能＋Kaneka馬國產線將修復 達邁恐難受惠

今早市場傳出，日商 Kaneka(鐘淵化學)馬來西亞廠產線出狀況，將導致 PI 供給更吃緊，連帶讓本土供應商達邁 (3645) 等業者受惠；惟礙於需求明顯鬆動，PI 供給已經舒緩、第三季報價更無上漲動能，且 Kaneka 的馬來西亞產線預計近兩日內可修復。業界傳出，電子級 PI 供應商日商 Kaneka 旗下馬來西亞廠，因生產設備的機器手臂之減速器故障，造成需要一季度的停產，預估維修將影響公司總產能 (3,000 噸 / 年) 的 20%，連帶將造成全球 PI 供應短暫緊張。



惟相關業者透露，Kaneka 主要的 PI 產線都在日本，而其馬來西亞廠區僅一條產線，在緊急調派日本員工去維修後，預計近兩日內就可以修復，恢復正常運作。第二，其馬來西亞廠產能不大，也不至於影響市場供需。



業者也提到，雖然今年上半年 PI 供給嚴重吃緊，報價上漲，但進入第三季後，需求已經明顯降溫，供給更不像先前緊張，甚至可以說是鬆動，且下半年報價也無調漲可能，也因此，Kaneka 的馬來西亞產線出狀況，對整體供需影響不大。