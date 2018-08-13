匯兌收益貢獻 銘旺實上季獲利跳升 上半年EPS 1.44元 Q3營收看升

成衣廠銘旺實 (4432) 第二季在匯兌收益貢獻之下，獲利較首季大幅成長，單季稅後盈餘 0.56 億元，季增 2.3 倍，年增 75%，EPS 1.11 元，累計上半年稅後盈餘 0.73 億元，年增 92%，EPS 1.44 元。展望第三季，在延續傳統旺季，業績估將優於第二季。銘旺實上週五 (10 日) 盤中公告半年報之後，激勵股價大漲，週一 (13 日) 持續跳空開高，最高來到 31.95 元價位，上漲 7.22% 或 2.15 元，短線從上週三 (8 日) 起漲以來，漲幅高達 17.7%。



半年報顯示，該公司上季營收達 5.12 億元，季增 2%，年增率 8.9%，毛利率 17.3%，優於首季的 16.15%，略低於同期的 17.35%，營益率 6.51%，優於首季的 6.34%，低於同期的 6.98%，營業利益 0.33 億元，較首季略增 3.1%，與同期持平，匯兌收益因新台幣貶值而貢獻 0.29 億元，單季歸屬母公司業主淨利 0.56 億元，季增 2.3 倍，年增率 75%，EPS 1.11 元。



累計上半年合併營收為 10.13 億元，較去年同期成長 12.6%，毛利率 16.73%，低於去年同期的 19.08%，營業利益 0.65 億元，較去年同期減少 12.2%，營益率為 6.43%，年減 1.76 個百分點，歸屬母公司業主淨利為 0.73 億元，較去年同期成長達 92%，EPS 為 1.44 元。



該公司指出，時序為較高單價的秋冬裝出貨季節，目前接單狀況優於第二季，不過還是要看最後出貨狀況而定。而近年因全球氣候變遷，客戶拉貨的變數增加，訂單能見度不高，第四季目前還在接單，還無法確實掌握狀況。至於匯率環境，現階段評估應該趨於穩定。