神基歐洲業務再下一城 強固平板獲徠卡量測系統採用

甫公告之 8 月業績以 23.95 億元改寫紀錄的強固型工規筆電品牌業者神基 (3005),佈局已久之歐洲市場業務再下一城,獲得徠卡測量系統(LEICA GEOSYSTEMS) 採用其強固平板產品,以推出其 Leica Zeno GG04 plus 平板電腦解決方案。神基指出,在專業測量和勘測解決方案方面擁有近 200 年歷史的徠卡測量系統,近期推出 Leica Zeno GG04 plus 平板電腦解決方案,選擇神基作為合作夥伴。該公司說,其全強固式 ZX70 Android 平板電腦,使徠卡新式解決方案能在各種地形條件和天氣狀況下為不同需求客戶 (如公用事業、公共服務、交通和營建業) 提供全面的地理空間資料收集功能。



徠卡近期所推出系列軟體、硬體,包括 Zeno Mobile 資料收集應用程式和 Zeno GG04 plus 智慧天線,能協助客戶在現場快速有效的捕捉高度準確的地理空間資料,透過與神基的全強固式 ZX70 Android 平板結合,徠卡提供領先業界的測量準確度、連接性和耐用性。