〈神基法說〉下半年展望樂觀 上調全年營收成長目標達1成以上

強固型電腦廠神基 (3005-TW) 今 (15) 日召開法說會，董事長黃明漢對下半年展望樂觀，並上修原先預期，認為今年營收年增率可望達到雙位數，下半年毛利率表現也可望優於上半年。至於美中貿易戰，他認為，公司先前已預作準備，若能及早因應，對神基反而是機會。

神基今年上半年營收 113.97 億元，年增 11.45%，稅後純益 9.1 億元，每股稅後純益 1.58 元，優於去年同期的 1.45 元。展望下半年，黃明漢表示，營收展望樂觀，並上修原先預期，認為今年營收年增率可望達到雙位數成長。

神基上半年毛利率 27.34%，年減 1.04 個百分點，黃明漢指出，毛利率下滑與併入美國 WHP 軟體公司無關，而是受到綜合機構產品毛利率表現不佳影響，雖然近期零組件市場價格混亂，為毛利率帶來不確定因素，惟在汽車機構的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 產品營收可望較去年大幅成長，帶動毛利率向上攀升，下半年毛利率表現可望優於上半年。

法人關注今年 2 月併入 WHP 後的商業模式走向，黃明漢表示，硬體公司要擴建軟體或解決方案有一定的難度，與 WHP 也是花許多時間磨合才正式併入，初期以硬體搭配軟體的產品組合營收為主，短期目標為建立客戶規模，今年下半年客戶數已較上半年成長，年底前可望成為神基另一營運動能。目前 WHP 約占公司整體營收不到 3%。

神基目前汽車機構產品在中國常熟與越南河內生產，綜合機構產品也在中國昆山與越南河內有廠，強固型電腦組裝廠則在中國昆山。談及美中貿易戰的影響，黃明漢表示，汽車機構中國廠主要以中國內銷為主；綜合機構產品目前看來沒什麼影響；電子產品部分，在美國擁有 2、3 家組裝合作夥伴，台灣也有產能，先前就有預先做好沙盤推演的準備。

面對美中貿易戰，黃明漢認為，端看誰反應較快速、誰事前準備工作做得較好，以電子產品來說，神基產品相對彈性，也有自己的品牌，若能及早因應，美中貿易戰對市場來說是危機，對神基來說反而可能是機會。