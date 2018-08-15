〈神基法說〉ADAS產品營收年增上看2成 越南廠明年Q1投產

強固型電腦廠神基 (3005-TW) 今 (15) 日召開法說會，董事長黃明漢表示，目前 ADAS 營收比重已達汽車機構產品的 15% 至 25%，營收年增率上看 2 成，下半年新品出貨量將高於去年同期，產能幾近滿載，目前新增產能大多用於 ADAS 產品，中國廠雖受到昆山政府環評限批影響而暫緩，但不會影響今年整體汽車機構事業營收，而越南廠擴產力拚明年第 1 季投產，目標為 2 至 3 年內營收翻倍成長。

從產品結構來看，神基今年上半年電子產品營收占比達 48%、綜合機構與汽車機構產品達 43%、航太扣件為 9%，電子產品營收較去年同期增加 6 個百分點、機構產品則是減少 7 個百分點，董事長黃明漢表示，主要原因為今年上半年強固型電腦出貨暢旺，而綜合機構產品表現則稍弱。

強固型電腦部份，黃明漢表示，今年上半年出貨動能來自政府標案與汽車市場客戶訂單，已陸續拿下知名歐洲國際汽車大廠訂單，市場滲透率顯著提升，下半年將持續投入解決方案銷售，發展高附加價值產品線，並持續擴展歐洲市佔率，以目前營收軌跡表現來看，第 3 季強固型電腦所屬的電子產品營收可望超過 5 成。

綜合機構產品部分，黃明漢指出，上半年筆電機構與遊戲機產品出貨較去年同期略減，但此為整體產業趨勢，仍會持續在新的製程研發上做投資，下半年積極推廣新品，盼能提升整體營運績效。

汽車機構部分，神基近來積極搶攻先進駕駛輔助系統 (ADAS) 與新能源汽車內構件商機，目前 ADAS 營收比重已達汽車機構的 15% 至 25%，營收年增率上看 2 成，黃明漢表示，下半年新品出貨量將較去年同期提升，稼動率表現相當不錯，盼能盡快擴產以接單，目前新增的產能大多用於 ADAS。

針對中國昆山廠受當地政府環評影響的情況，黃明漢表示，用於擴產 ADAS 產品的昆山廠原先預計第 4 季投產，但受到昆山政府環評限批影響而暫緩，惟該廠營收占比小，今年整體汽車機構事業營收，將不會受到影響。

在昆山廠擴產暫緩的同時，黃明漢表示，目前越南廠舊有產能稼動率達 8 至 9 成，幾乎滿載，越南擴廠將加速進行，力拚明年第 1 季投產，惟初期新增產能不大，採取逐步到位形式，目標為 2 至 3 年內營收翻倍成長。