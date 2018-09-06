華映8月合併營收22.49億元 看好車載、工控成長潛力

華映 (2475-TW) 今 (6) 日公布 8 月自結合併營收 22.49 億，月增 0.2%，年減 29%；累計前 8 月合併營收 182.84 億元，年減 19.2%；華映在今年的 Touch Taiwan 展上大秀智慧車載顯示面板、全螢幕智慧型手機面板、創新綠色材料開發應用等技術，看好車載及工控營收都將持續成長。

華映統計，8 月大尺寸合併出貨量約 7.2 萬片，月減 27.4%；中小尺寸合併出貨量約 1711 萬片，月減 31.5%；各尺寸面板出貨減少，但是單月營收回溫，呼應出面板價格反彈上漲的態勢。



華映預估，今年車載出貨 1400 萬片，明年可增至 1500 萬片，目前車載面板已打進雙 B 車前市場，包括 10.25 吋的中控台、12.3 吋儀表板等，未來在電動車的趨勢下，將使用更多的顯示器，看好未來幾年車載的成長將呈現雙位數，明年車載、工控營收占比將由今年的 4 成增至 5 成。

華映預估，智慧手機今年出貨量約 1.4-1.5 億片，在智慧手機的市占率約 10%，今年出貨量較去年減少，但是尺寸則是變大；另外，看好未來在電子標籤的成長潛力，預估在今年底將開始出貨，除了用 LCD 反射式面板之外，也將與電子紙業者合作。