來自汽車成本最昂貴的新加坡 富達國際前景如何？

對於各行各業有資本需求的企業來說，港股市場從來都不乏吸引力，近來舍近求遠選擇在香港上市的新加坡企業亦不在少數。近日，從事乘用和商用車零售及相關服務的新加坡「一站式」汽車公司富達控股，亦遞交了香港主板上市申請。

根據招股文件顯示，於業内擁有37年經營經驗的富達控股主要向個人及企業客戶提供經銷商品牌銷售、買賣二手汽車、提供汽車租賃服務和汽車售後服務等。根據公司截至2017年底三年往績記錄期數據顯示，銷售汽車之業務為公司主要收入來源，其佔比超過九成。

資料來源：港交所

而在汽車銷售業務板塊，新乘用車佔比達到近八成，商用車佔比超過一成，二手車業務所佔比重於近三年則逐漸呈下滑趨勢。

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往績記錄期間，公司前五大客戶佔公司總收益比重約在5%左右浮動，公司業務併不構成對主要客戶的依賴。但在供應商端卻呈現較高的依賴性，公司所採購的新乘用車、商用車、二手車以及汽車配件，大部分來自於作為公司五大客戶之一的CC Group。據招股文件披露，截至2015、2016、2017年底以及2018年3月底，公司總採購成本中分别有85.9%、88.4%、89.6%及89.9%來自CC Group及其附屬公司。而定價方面公司也頗顯被動，公司所銷售乘用車建議零售價均有CC Group厘定，商用車建議零售價則是由公司按成本加成基準厘定，考慮因素包括汽車購買成本、擁車證價格波動以及市場狀況等。

此外，由於公司的新汽車、二手汽車和零部件銷售，以及汽車租賃業務，不能完全將客戶和供應商割裂，因此在公司業務中，客戶和供應商往往存在重疊部分，這對於公司實際經營中的利潤水平會否產生影響頗值得探討，但公司招股書中解釋客戶與供應商重疊一向是行業慣例。

收益越來越多 毛利率卻在連連下跌

從公司基本面來說富達業務規模每年仍在成長，公司收益由2015年1.47億元（新加坡元，下同）增加至2017年2.59億元，同期毛利亦由1419.5萬元增至1892.1萬元。

資料來源：港交所

但毛利率卻出現了連連下跌的趨勢，2015年底公司錄得毛利率9.7%，到2016年底降至8.6%，再到2017年下跌到7.3%。公司稱，主要是銷售商用和二手車的毛利率下跌拉低了總毛利率的水平：商用車毛利率下跌主要原因為市場供大於求，同時排煙標準法規改變導緻某些型號汽車需低價清倉出售而對利潤帶來壓力；而二手車毛利率下跌是因為低利潤出售的二手車數量增加。

資料來源：港交所

江湖地位穩紮 行業仍有風險在

目前公司業務全部集中在新加坡，雖然市場體量不及中國，但市場内汽車零售行業相對成熟且集中，競爭十分激烈。根據法國專業市場研究公司益普索報告顯示，截至2018年5月，新加坡擁有超過2000個乘用及商用車零售商。若按照2016年銷售收入計，前十大市場參與者佔據了75%的市場份額，剩下25%的份額則由數量龐大的小汽車企業蠶食。富達控股目前所經銷品牌包括三菱、起亞、雪鐵龍以及大通等，其所佔市場份額為1.9%，在2016年新加坡汽車零售行業排名第十，而在經銷商公司中則穩居第一。

雖然江湖地位穩固，但新加坡汽車零售業仍然面臨一些風險和挑戰。頂著「花園城市」美譽的新加坡在發展時不得不面臨土地資源稀缺的痛點，這也造成新加坡在汽車數量上有非常嚴格的限製，這也使新加坡成為全球車輛駕駛成本最高的國家之一。據市場研究數據顯示，新加坡汽車年度增長率已由2012年的1%降至2017年的0.25%。而2018年第一季，這一數字更是降到0%。除了嚴格的車輛數目限製外，新加坡政府在電子道路收費、停車費以及其他車輛成本的持續上漲，也讓部分對購車猶疑不決的客戶徹底打了退堂鼓。

此外，新加坡政府在興建公共交通係統方面也有巨大投入，截止到去年底，新加坡有5條大眾捷運係統線和3條輕便鐵路係統線。到2024年底，將建成主線為湯申-東海岸線，屆時又可為新加坡交通網絡增添31個車站，而這些公共交通係統的日益發達也消減了部分私家車需求。

顯然新加坡政府限定汽車保有量的決心不小，但行業風險畢竟是令所有市場參與者頭疼的共同問題，從公司基本面和行業地位來說，富達倒沒有過多隱憂。不過身在江湖，從前景來看，受製於行業和市場大環境，這些經銷商們未來也難免身不由己。

作者：鄒舒惠

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