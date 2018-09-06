給人民幣空頭打預防針 傳陸國有行干預離岸人民幣遠期市場

面對中美貿易戰即將升級，傳中國官方已經提早佈局離岸人民幣的遠期外匯市場，以緩解人民幣重貶壓力。

近期在離岸市場上，美元兌離岸人民幣的遠期外匯持續攀升，據了解是中國國有銀行在離岸人民幣遠期市場進行干預，收緊流動性提高人民幣做空成本，進一步管理人民幣的貶值預期。

路透報導，消息人士指出，中國國有銀行從上週五起每天在離岸人民幣一個月遠期市場上買入遠期合約，帶動整個遠期利率曲線明顯上升，持續收緊離岸市場人民幣流動。此舉也讓在岸市場的美元兌在岸人民幣利率曲線走升，自 8 月底以來持續上漲，但幅度則相對有限。

市場人士分析，整體來看目前離岸市場流動性尚可，沒有什麼明顯影響，估計這回中國國有銀行入場的可能只有一、兩家，目的是在提醒市場並「打打預防針」。

這回中國國家隊之所以進場，就是警惕美國很可能在 9 月 6 日公共諮詢期結束後隨時宣佈對中國 2000 億美元商品課徵關稅，加上聯準會 9 月極可能再升息，中國經濟本身又面臨趨緩，近期新興國家外匯市場又持續動盪，提振避險需求，恐帶動美元指數進一步上漲，也代表人民幣很可能面臨進一步貶值壓力。

有交易員指出，中國國有銀行進入離岸遠期市場引導，就是希望穩定人民幣匯率。不過，比起 2016 年上一輪操作經驗，目前國家隊在離岸市場的操作力道並不大，每天小幅操作是在做政策引導，向市場釋出「我會管」的訊號。

有交易員預估，中國國家隊的離岸市場操作肯可能持續到聯準會升息，根據市場狀況來調整力道和強度，但目前國家隊的操作力道仍小，預計「遠期匯價應該不會上去太多」。

但有業內人士擔心，雖然上一輪的逆週期因子順利帶動人民幣匯率回升，卻也是有美元指數走弱的配合。但目前美元指數依舊看漲，逆週期因子不可能為人民幣行情帶來根本性逆轉，下一步可以依靠的很可能就是更嚴格的資本管制。

事實上，過去幾週以來，人民銀行透過重新祭出逆週期因子、要求上海自貿區各銀行不得通過同業往來帳戶向境外存放或拆放人民幣資金等種種動作，拉高做空離岸人民幣做空成本，同時也入市支撐人民幣，避免資本大幅外流。

澳盛銀行亞洲研究主管 Khoon Goh 指出，目前動作暗示人行不願讓人民幣進一步下滑，像 2016 年底時那樣跌破 6.95–7.00 水準。他指出，過去中國官方最終都能成功扭轉人民幣貶勢，目前貿易緊張情緒未獲解決，人行很可能進一步支撐經濟成長。但就算如此，人民銀行釋出的訊號暗示人民幣可能即將反彈。

根據路透近期對 50 名外匯策略師調查，未來一年人民幣兌美元很可能升值 1% 至 6.77。截至週四 (6 日) 午盤 11 時許，離岸人民幣暫報 6.8441，小貶 0.0629%。