人民幣貶值害的 國銀大陸分行19個月以來首見虧損

金管會今 (4) 日公布本國銀行今年前 7 月獲利情形，全體國銀 7 月稅前盈餘 359.3 億元，年增 69.9 億元或 24.2%，不過，受到人民幣貶值衝擊，國銀大陸分行 7 月竟出現虧損 4.2 億元，這是去 (2017) 年 1 月、19 個月以來，大陸分行首度出現虧損。

據金管會統計，全體國銀 7 月稅前盈餘 359.3 億元，年增 69.9 億元或 24.2%；累計前 7 月稅前盈餘 2124.8 億元，年增 11.7%，主因是美國升息，利息收入與投資收益增加帶動。

但國銀大陸地區分行 7 月卻虧損 4.2 億元，對此金管會銀行局副局長莊琇媛解釋，主要是因為人民幣貶值，換算回新台幣後，獲利減少；以及國泰世華銀行大陸的分行轉為子行，須依大陸規定提列較高的備抵呆帳準備，備抵呆帳提存從 1.5% 提高為 2.5%，費用增加所致。

另外，銀行局公布，截至今年 7 月底止，本國銀行放款總餘額為 27 兆 8692 億元，較上月底增加 640 億元；逾期放款金額為 755 億元，較上月底 768 億元減少 13 億元，逾期放款比率則為 0.27%，較上月底減少 0.01 個百分點。

今年 7 月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為 509.89%，較上月底 492.81%，增加 17.08 個百分點。金管會表示，將持續督促逾期放款相對較高的銀行採取積極作為，改善資產品質及財務結構。

其中，除了華泰銀、板信銀外，其他銀行逾放比都在 1% 之下，金管會表示，華泰銀逾放比高達 2.25%，去年 11 月華泰銀逾放比更高至 2.54%，因此已要求華泰銀打銷呆帳、處分擔保品，並要求華泰銀增資改善。