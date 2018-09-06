美國貿易赤字大增美元回落 人民幣中間價上調49點

美國貿易赤字大增美元回落，人民幣中間價報 6.8217，上調 49 點，上一交易日中間價報 6.8266，在岸人民幣上一交易日收報 6.8381。

美國貿易赤字大增美元回落

週三美元回落，因美聯儲官員鴿派講話以及美國貿易赤字創三年來最大增幅；聖路易斯聯儲布拉德發表講話，重申美聯儲應推遲進一步加息，若繼續加息，可能會不必要地增加經濟衰退的風險。美國商務部數據顯示，美國 8 月貿易赤字創下 2015 年以來最大增幅。

9 月 5 日美國商務部公佈數據顯示，美國 7 月貿易帳逆差 501 億美元，為五個月最大逆差規模，預期逆差 502 億美元，前值由 - 463 億美元修正為 - 457 億美元。分國家與經濟體來看，美國 7 月與中國的商品貿易逆差較上月上升 10%，至創紀錄的 368 億美元；與墨西哥的貿易逆差則縮小 25.3% 至 55 億美元，而與加拿大的貿易逆差猛增 57.6% 至 31 億美元；與歐盟的貿易逆差更是上升 50%，達到創紀錄的 176 億美元。

漸進式推進人民幣匯率機制改革

近期人民幣匯率走勢引發市場廣泛關注。多位專家表示，下一步的重點是深化人民幣匯率形成機制的改革。在改革中，要堅持市場化原則，盡可能減少對宏觀經濟衝擊，沒有必要過快推進自由浮動，應通過漸進的方式逐步完善匯率形成機制。

“深化人民幣匯率形成機制改革一直是深化改革的重要課題。” 中國社會科學院院長、黨組書記謝伏瞻表示，作為兩種貨幣的兌換價格，匯率是宏觀經濟中處於核心地位的經濟變量，匯率制度選擇既受到經濟、政治等諸多因素影響，也與一個國家的開放程度，國家經濟體的大小、發展階段等很多重要因素密切相關。匯率制度和匯率水平又直接影響到國家經濟增長、通貨膨脹、經濟結構變動以及人民福祉。

謝伏瞻指出，從過往實踐看，人民幣匯率形成機制改革提高了對外開放水平的動力和壓力，促進了出口結構優化和外貿發展方式轉變，為經濟發展方式轉變和可持續發展提供了良好的外部環境，有力促進了經濟增長和宏觀經濟內外平衡，避免了經濟在遭遇外部衝擊時的大起大落，促進我國產業結構升級。

對於匯率形成機制改革，謝伏瞻強調，改革積累了寶貴經驗，一是始終要堅持市場化改革方向，逐漸減少政府對人民幣匯率直接干預；二是要始終堅持改革自主性、漸進性和可控性，與我國對外開放總體進程相匹配。

對外經濟貿易大學副校長丁志傑表示，人民幣匯率改革方向是市場化取向，讓市場機制在人民幣匯率中發揮決定作用，但自由浮動不是現實的目標，甚至不是所謂的理想彼岸，有管理浮動是現實選擇。

人民幣對哈薩克斯坦堅戈匯率跨境直接形成機制啟動

全國首批境外銀行機構——中國工商銀行（阿拉木圖）股份公司和工銀標準銀行公眾有限公司正式落戶中國銀行間外匯市場新疆區域交易，人民幣對堅戈（哈薩克斯坦官方貨幣）跨境報價交易平盤的匯率直接形成機制正式啟動。

升級後的新疆區域市場可為人民幣和堅戈的跨境使用提供匯率價格發現、市場流動性支持等基礎支撐，有助於擴大中哈雙邊本幣結算，滿足中哈雙邊企業規避匯率風險、降低兌換成本、豐富雙邊國際支付手段等需求，推動中哈兩國金融領域的深度融合，促進貿易投資便利化，提升服務 “一帶一路” 資金融通的能力。



美元方面，短期依然面臨有利於上行的條件。首先，美國經濟表現較好。美國供應管理協會（ISM）週二公佈，8 月份美國 ISM 製造業指數為 61.3，創 2004 年 5 月以來新高，市場預期為 57.6，前值為 58.1。這是美國 ISM 製造業指數連續 24 個月高於榮枯分水嶺 50，顯示美國製造業在持續擴張。其次，良好的基本面支持美聯儲繼續收緊貨幣政策，本月美聯儲再次加息基本沒有懸念，且年內再加息一次的概率在上升。最後，全球貿易形勢的不確定性、新興市場貨幣大幅波動刺激的避險情緒，令作為主要避險貨幣的美元受益。值得一提的是，美元升值和資金向美元的流動同樣存在順週期特徵，這個過程可能是預期自我實現和不斷加強的過程。

分析人士稱，雖然市場對美元後續上行空間的看法有分歧，但對於短期內幾乎看不到美元大幅下跌，這點也有基本共識。

外匯政策方面，7 月以來，一系列外匯逆週期調節舉措出台，旨在對沖外匯市場順週期性，引導和穩定市場預期。這些政策已經見到一些效果，近期人民幣匯率波動趨緩，恐慌情緒有所緩解。從最近中間價定價中，也可看到 “逆週期因子” 發揮作用的痕跡，人民幣出現大幅超調的風險得到一定控制。

市場人士表示，貿易領域的不確定性仍較大，新興市場波動有發酵跡象，難免對人民幣匯率預期造成影響。監管層應不會放鬆對市場 “羊群效應” 的管控，如果美元延續強勢，外匯逆週期調節仍將適時發揮作用，並有可能推出更多穩定預期的舉措。

